¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¡Ö£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤Çà»Õ¾¢á¤È¹¥Ï¢·¸¡Ö¤É¤³¤Ç¤â£±£°£°¡ó¤ò½Ð¤¹¡×
¡¡£Ì£Ä£È½êÂ°¤Î£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤Çà»Õ¾¢á¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Î£Ä£Ä£ÔÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÃÄÂÎ½êÂ°¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤¿ÂçÀÐ¿¿æÆ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾´¿Í¡õÊ¿ÅÄ°ì´î¤ÈÂÐÀï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè·î£²£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¸å¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿ÂçÀÐ¤Î¥é¥¹¥È¶½¹Ô¤Ø¤Î»²Àï¤òÇ®Ë¾¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤ÏÉðÃÎ¤¬½ª»Ï¡¢µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¾´¿Í¤ò¥Þ¥Ã¥È²¼¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢¤½¤Î·ä¤ËÂçÀÐ¤¬Ê¿ÅÄ¤«¤éÄ¾ÅÁ¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¡ÊÂçÀÐ¤Ø¡Ë¤à¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î¸å¤â»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Õ¾¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬ÂçÀÐ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¤ÎÊ¤ÌÌ£Ä¡Ë¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²Àï¤Ï¸å³Ú±à¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â´Ñ½°£±£¶£°£°¿Í¤ÎÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µ£°£°¿Í¤Î¤ä¤ä¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê£Ì£Ä£È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Î£Å£Ø£É£Ì£Å¡Ë£È£É£Ò£Ï¤µ¤ó¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â£±£°£°¡ó¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ËÜÊª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤À¤·¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¬º£¸å¤â¥Þ¥Ã¥È¾å¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£