¡ÖËÜÅö¤Ë55ºÐ?¡×¿¹¹âÀéÎ¤à¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÇ¯ÎðÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²¿¸ÎºÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(55)¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤2024¡Ø¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼¡ª¥Ä¥¢¡¼¡Ù10·î2Æü ¿ÀÆàÀî KT Zepp Yokohama¸ø±é ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¿¹¹â¡£¡Ö½éÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ê¤´¤È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¡Ø¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼¡ª¡Ù¥«¥ì¡¼¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥´¥©¡¼¥´¥©¡¼¡ª¡ÙT¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¹¹âºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥´¡¼ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö²¿¸ÎºÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£