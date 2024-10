業界リーダーが歩む未来への挑戦を共有！双日テックイノベーション『STech I Forum 2024』

双日テックイノベーションは、2024年7月1日に商号を変更し、『ITで未来を切り拓く先駆者』として新たなスタートを切りました。

この新たな挑戦の一歩として、革新的なテクノロジーと業界の最前線で活躍する先駆者たちの取り組みを紹介する『STech I Forum 2024』を開催します。

双日テックイノベーション『STech I Forum 2024』

■イベント概要

名称 : STech I Forum 2024

主催 : 双日テックイノベーション株式会社

日時 : 2024年11月11日(月) 15:00〜19:30(受付開始14:30)

参加費: 無料(事前登録制)

会場 : 虎ノ門ヒルズフォーラム 5階

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5F

URL : https://www.event-site.info/stechiforum2024/

本フォーラムは、テクノロジーとイノベーションを通じて新たな価値を創造し、より良い未来を築くための出会いの場として、毎年開催予定です。

第一回となる2024年のテーマは、「Accelerate Tech-Innovation -世の中を変える一歩目と出会う-」。

基調講演には、AIエンジニア・起業家・SF作家であり、東京都知事選ではデジタル技術を活用したブロードリスニング型選挙(双方向型の選挙)で話題を呼んだ安野 貴博 氏をお迎えし、「テクノロジーを通じて未来を描く」と題して、企業が未来を創るためのイノベーションについてご講演いただきます。

また、事例講演、特別講演では、イノベーションに挑む業界リーダーたちのリアルな声を通じ、未来を創造するためのインスピレーションを提供します。

■プログラム

【オープニング】

「新たなる門出、STech Iの目指す近い未来」

双日テックイノベーション株式会社 代表取締役社長CEO 西原 茂

双日テックイノベーション株式会社 西原 茂

【基調講演】

「テクノロジーを通じて未来を描く」

合同会社機械経営 代表 安野 貴博 氏

合同会社機械経営 安野 貴博 氏

【事例講演】

「挑戦する先駆者たちのリアル」

株式会社三菱UFJ銀行 デジタル戦略統括部

コンサルティンググループ次長 山田 典佑 氏

株式会社三菱UFJ銀行 山田 典佑 氏

株式会社Mizkan Holdings 執行役員 CDO(Chief Digital Officer)

デジタル戦略本部 本部長 渡邉 英右 氏

株式会社Mizkan Holdings 渡邉 英右 氏

NTTコミュニケーションズ株式会社 エバンジェリスト

クラウド&ネットワークサービス部 開発オペレーション部門

NW開発統括部長 吉田 友哉 氏

NTTコミュニケーションズ株式会社 吉田 友哉 氏

【特別講演】

「テクノロジーの民主化がもたらす日本企業の未来像」

<モデレーター>

双日株式会社 取締役 専務CDO兼CIO 荒川 朋美

双日株式会社 荒川 朋美

<パネラー>

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 氏

さくらインターネット株式会社 田中 邦裕 氏

<パネラー>

Tably株式会社 代表取締役 Technology Enabler 及川 卓也 氏

Tably株式会社 及川 卓也 氏

STech I ブランドシンボル

