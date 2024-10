K.K.Cは、素材や可愛らしさにこだわった写真映えするパンとドーナツ、ドリンクを提供する宇都宮市御蔵町のカフェ『Mon chaton(モンシャトン)』にて、モーニングセットを提供開始しました。

『Mon chaton』モーニングセット

K.K.Cは、素材や可愛らしさにこだわった写真映えするパンとドーナツ、ドリンクを提供する宇都宮市御蔵町のカフェ『Mon chaton(モンシャトン)』にて、モーニングセットを提供開始。

地元のファンの方の要望からモーニングセットを提供開始しました。

ボリューム満点の贅沢なモーニングセットで優雅な朝のひと時を楽しめます。

・バター香るクロワッサン

・クリームチーズ&ジャム

・那須御養卵のスクランブルエッグ

・ソーセージ2本

・ベーコン

・サラダ

・フルーツヨーグルトハチミツ添え

・スープ(ミネストローネ、カボチャのポタージュ等週替わり)

・ドリンク(コーヒー、カフェオレ、紅茶、オレンジジュース、ミルク)

※コーヒーお代わり自由

【Bセット 590円(税込み650円)】

・バター香るクロワッサン

・クリームチーズ&ジャム

・サラダ

・フルーツヨーグルトハチミツ添え

・ドリンク(コーヒー、カフェオレ、紅茶、オレンジジュース、ミルク)

※コーヒーお代わり自由

■店舗概要

店舗名 : Mon chaton

所在地 : 栃木県宇都宮市御蔵町5-5

アクセス : JR宇都宮駅西口から車で約10分

営業時間 : 8:00〜18:00

定休日 : 月曜日

駐車場 : 11台

席数 : カウンター 2席、テーブル 14席

テイクアウト: 可/不可

TEL : 028-307-6438

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優雅な朝のひと時を!『Mon chaton』モーニングセット appeared first on Dtimes.