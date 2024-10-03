21:30
米新規失業保険申請件数（09/22 - 09/28）
予想　N/A　前回　21.8万件

米失業保険継続受給者数（09/15 - 09/21）
予想　N/A　前回　183.4万件

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）
予想　55.4　前回　55.4（非製造業PMI・確報値)
予想　54.4　前回　54.4（コンポジットPMI・確報値)

23:00
米製造業新規受注（8月）
予想　0.3%　前回　5.0%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（8月）
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

米ISM非製造業景気指数（9月）
予想　51.5　前回　51.5

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、会議挨拶

23:40　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。