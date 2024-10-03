ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米新規失業保険申請件数（09/22 - 09/28）

予想 N/A 前回 21.8万件



米失業保険継続受給者数（09/15 - 09/21）

予想 N/A 前回 183.4万件



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）

予想 55.4 前回 55.4（非製造業PMI・確報値)

予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)



23:00

米製造業新規受注（8月）

予想 0.3% 前回 5.0%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（8月）

予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)

予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



米ISM非製造業景気指数（9月）

予想 51.5 前回 51.5



シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、会議挨拶



23:40

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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