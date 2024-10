大阪で初の単独公演！KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1

2024年11月15日(金)と11月17日(日)、大阪・PLUSWIN HALL OSAKAで韓国のHIPHOPアーティスト・SLEEPY,U-Kwon,Brown Tiggerが出演する『KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1』が開催されます。

KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1

『KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1』

開催日 :2024年11月15日(金)・11月17日(日)

開始時間:昼公演 14時〜/夜公演 19時〜(両日とも)

場所 :PLUSWIN HALL OSAKA

チケット:発売日 10月5日 12時

公演は両日とも14時からと19時からで、計4回行われます。

公演タイトル『KR TRAIN FOR OSAKA,HIPHOP STATION VOL.1』は‘TRAIN’シリーズの一環で、いくつかの都市を巡回し各々のステージが該当都市の感情と雰囲気を反映する特別なテーマを持っています。

今回の大阪公演はそのシリーズの中のHIPHOPのジャンルをテーマにする初のステージで、韓国の独歩的なHIPHOPアーティストたちが参加し観客たちに強烈なエネルギーを贈る予定です。

SLEEPYはユニークなラップスタイルと機転のある歌詞で愛されるHIPHOPアーティストで、U-Kwonは強力なステージ掌握力と多彩多能なKPOPアーティストとして知られています。

今回の公演で、3人のアーティストは各々のヒット曲を始めとし特別に準備したステージまで披露する予定で、韓国と日本のHIPHOPファンたちに新鮮で多彩な経験を提供します。

