爽やかな味わい！ブルボン「93gトリュフシャインマスカット」

ブルボンは、人気のシャインマスカットの味わいとともに楽しめるトリュフチョコレート「93gトリュフシャインマスカット」を2024年10月8日(火)に発売します。

商品名 :93gトリュフシャインマスカット

内容量 :93g(個装紙込み)

発売日 :2024年10月8日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

「93gトリュフシャインマスカット」は、センターガナッシュにシャインマスカット果汁を加え、爽やかな味わいを閉じ込めたトリュフチョコレートです。

表面をホワイトパウダーで覆うことで、まろやかな甘味をプラス。

個包装で好きなときに楽しめます。

