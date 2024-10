マンチェスター・ユナイテッドは今季も成績不振に陥っている。



昨季プレミアリーグ8位に終わったマンチェスター・ユナイテッドだが、今季もプレミアリーグは2勝1分3敗と13位に沈むことに。チームを率いるエリック・テン・ハーグ監督は解任の噂が絶えず、既に後任候補の名前も挙がっていた。



そんな中、ジャーナリストのグレアム・ベイリー氏によると、マンチェスター・ユナイテッドは現在、新監督としてブレントフォードを率いるトーマス・フランク監督の招聘を検討しているとのこと。テン・ハーグ監督の後任候補には複数の名前が挙がっているが、フランク監督が現状ではトップターゲットとなっているようだ。



過去にマンチェスター・シティを率いるペップ・グアルディオラ監督から、ビッグクラブを率いるのは「時間の問題」とまで称されたフランク監督。ブレントフォードを3季連続で残留に導くなど、プレミアリーグでその手腕を証明し続けている同監督だが、果たして今後マンチェスター・ユナイテッドを率いることとなるのだろうか。今後の動向から目が離せない。

Anticipation grows that Man United are ready to part company with Erik ten Hag.



Gareth Southgate is leading candidate

United aware of best options having analysed them in the summer

Aston Villa game could be Ten Hag's last as United bosshttps://t.co/AYeRpvlusS