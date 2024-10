オーイシマサヨシの新曲「ギャンブリングホール」が、10月5日よりデジタルシングルとしてリリースすることが決定した。同楽曲は10月4日よりMBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送開始予定のTVアニメ『凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜』オープニング主題歌。作詞・作曲・編曲は大石昌良が務め、和製ジャズ風味な楽曲となっている。「ギャンブリングホール」のミュージックビデオは10月5日21時にオーイシマサヨシのYouTubeチャンネルでプレミア公開される。ミュージックビデオ公開に先駆けてティザー映像も公開され、オーイシマサヨシとともにグラドル・コスプレイヤーとして活躍中の東雲うみがMV出演することが解禁された。監督は深津昌和が務めている。

リリース情報



「ギャンブリングホール」◾︎2024年10月5日 デジタルリリース配信リンク:https://014014.lnk.to/gamblinghall【収録曲】M1.ギャンブリングホール◾︎2024年11月6日 CDリリース初回限定盤:PCCG.2403 / 3,300円(tax in)通常盤:PCCG.2404 / 1,760円(tax in)【収録曲】M1.ギャンブリングホールM2.Sea of WonderlandM3.あとの祭りM4.ギャンブリングホール (TV edit.)M5.あとの祭り (TV edit.)M6.ギャンブリングホール (instrumental)M7.Sea of Wonderland (instrumental)M8.あとの祭り (instrumental)【Blu-ray収録内容】※初回限定盤のみギャンブリングホール (Official Video)あとの祭り (Official Video)ギャンブリングホール (Behind the Scenes)