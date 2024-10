メジャーデビュー10周年を迎えたGLIM SPANKYが、バーチャルシンガー花譜とのコラボレーション曲「ひみつを君に feat. 花譜」をリリースした。2018年に3Dモデリングされたアバターを使って、活動を開始した花譜は現在、バーチャルとリアルの垣根を越える活動を展開中だ。唯一無二と謳われる歌声が歓迎され、人気を集めている。両者のコラボレーションは、花譜によるリアルアーティストおよびコンポーザーとのコボレーション企画『組曲』に提供した「鏡よ鏡」以来、約3年ぶり。今回はGLIM SPANKYがパートナーに花譜を招いてのコラボレーションとなった。

■GLIM SPANKY「ひみつを君に feat. 花譜」

2024年9月11日(水)配信開始

配信リンク:https://glimspanky.lnk.to/himitsuPR

歌詞サイト:https://www.uta-net.com/song/359635/





■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』

2024年11月27日(水)発売

CD予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR







▲10周年記念BOX_展開図 ▲10周年記念BOX_展開図

【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)】

PDCV-1246 15,000円(税込)

※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様

▶CD : 2 DISCS

▶Blu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

▼Goods

・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]

サイズ:L[男女兼用]/ボディ色:スミクロ/素材:綿100%

・ピックチャームキーホルダー

・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット

●フォトブックレット 48ページ

●歌詞ブックレット24ページ

※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売

※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表





▲初回限定盤 ▲初回限定盤

【初回限定盤(2CD+DVD)】

TYCT-69333 7,000円(税込)

▶CD : 2 DISCS

▶DVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

●フォトブックレット48ページ

●歌詞ブックレット24ページ





▲通常盤 ▲通常盤

【通常盤(2CD)】

TYCT-60240/1 4,500円(税込)

▶CD : 2 DISCS

●ブックレット40ページ



▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

DISC 1 & DISC 2:全25曲収録予定

※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲

・Fighter

・風にキスをして

・ひみつを君に feat.花譜

さらに、新曲3曲含む全25曲収録予定





▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray/初回限定盤DVD収録内容

<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

・The Goldmine

・褒めろよ

・Odd Dancer

・光の車輪

・話をしよう

・真昼の幽霊(Interlude)

・Summer Letter

・ラストシーン

・愛の元へ

・Glitter Illusion

・NEXT ONE

・怒りをくれよ

・不幸アレ

・美しい棘

・Innocent Eyes

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ

encore

・サンライズジャーニー

・愚か者たち

・ワイルド・サイドを行け

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。



●全形態共通封入特典

抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入

※賞品の詳細は後日発表

※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入



●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)

・TOWER RECORDS:ポスター(B2)

・HMV:ステッカー(約50×80mm)

・Amazon.co.jp:ラバーコースター(サイズ未定)

・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)

・その他一般店:ポストカード

※各特典のデザインは後日ご案内いたします。

※サイズは変更になる場合がございます。

■<All the Greatest Dudes Tour 2025>

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24

3月02日(日) 宮城・仙台Rensa

3月08日(土) 大阪・なんばHatch

3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS

3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO

3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO

▼<All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show">

3月23日(日) 長野・飯田文化会館

http://www.glimspanky.com/

■GLIM SPANKY ライブイベント出演情報

10/19(土) 大阪<Chillin’ Vibes 2024>

※アコースティック編成で出演

10/27(日) 埼玉<麦ノ秋音楽祭2024 #Seeds>

※アコースティック2人編成で出演

10/30(水) 東京<Gibson 130th Anniversary Live「Go Beyond」>

※5人バンド編成で出演

11/04(月) 東京<THE BAWDIES「NEVER ENDING STORY」>

※松尾レミ ゲスト出演

11/09(土) 宮城<勾当台野音ライブ GLIM SPANKY with 仙台フィルハーモニー管弦楽団カルテット>

11/16(土) 長野<FM NAGANO「EVERGREEN CAMP 2024>

※アコースティック2人編成で出演

■<KAMITSUBAKI WARS 2024 神椿幕張戦線 IN 幕張メッセイベントホール>



▼DAY-1

<V.W.P 2nd ONE-MAN LIVE「現象II (再)」>

11月2日(土) 千葉・幕張イベントホール

open16:00 / start17:00

▼DAY-2

<花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌 (再)」>

11月3日(日) 千葉・幕張イベントホール

open16:00 / start17:00



▼チケット

VIP席:20,000円 (税込) ※特典グッズ付き

S席:13,000円 (税込)

A席:9,800円 (税込)

VIP席通し券:39,000円 (税込) ※特典グッズ付き

S席通し券:25,000円 (税込)

【会場チケット 楽天2次抽選先行】

受付期間:9/27(金) 18:00〜10/04(金) 17:00

・DAY-1:https://r-t.jp/v-w-p

・DAY-2:https://r-t.jp/kaf

【配信チケット】

・DAY-1:https://www.zan-live.com/live/detail/10444

・DAY-2:https://www.zan-live.com/live/detail/10445

●販売期間

・Special ver.:11月3日(日) 23:59まで

・Streaming only ver.:12月9日(日)21:00まで

アーカイブ期間:公演終了後準備が出来次第〜12月9日(日) 23:59まで





轟音のリフで聴かせるロックナンバーだった「鏡よ鏡」から一転、ノスタルジックでフォーキーなバラードとなった今回の「ひみつを君に feat. 花譜」は、どんなふうに生まれたのか。BARKSではGLIM SPANKYと花譜の対談を実施。「ひみつを君に feat. 花譜」のバックグラウンドを含め、両者の間にある“秘密”の数々に迫る。◆ ◆ ◆──花譜さんがGLIM SPANKYの「美しい棘」と「東京は燃えてる」をカバーしたことがきっかけで、前回のコラボ曲の「鏡よ鏡」、そして今回の「ひみつを君に」に繋がっていったと思うのですが、花譜さんがGLIM SPANKYを好きになったのはいつ頃、どんなきっかけからだったのでしょうか?花譜:中学生の時、ラジオを聴いていたら、たまたまGLIM SPANKYの「愚か者たち」が流れてきたんです。“なんだ、このカッコいい曲は⁉”と思って、それから他の曲も聴き始めました。小学生の頃からずっとボーカロイドを聴いてきて、中学校の真ん中ぐらいでRADWIMPSを知って、そこから邦楽ロックをいろいろ聴き始めたところだったんですけど、その中でもGLIM SPANKYの曲は、まず(松尾)レミさんの歌声がめちゃめちゃカッコよかった。今まで聴いたことがない歌声というか、私には絶対出せない歌声だから、そこがまずガツンときて。松尾:ありがとう。花譜:めちゃめちゃカッコいいと思うと同時に、羨ましいという気持ちもありました。曲はおとぎ話みたいなイメージがありながらも、すごく真っ直ぐで、地に足が着いていて、すとんと胸の内に落ちてきてくれるような歌詞もめちゃめちゃ良かったです。──カバーした2曲以外にも好きな曲があったら教えてください。花譜:いっぱいあります(笑)。松尾:嬉しい(笑)。亀本:照れくさい(笑)。花譜:「美しい棘」が入っている『I STAND ALONE』(2017年発表/3rdミニアルバム)は全曲好きだし、「サンライズジャーニー」も好きだし、「大人になったら」も好きだし。他にもいっぱいあるんですよ。松尾:『I STAND ALONE』を挙げてくれるのはなかなかマニアックですね。花譜:GLIM SPANKYを聴き始めたとき、同級生にも好きな子がいて、その子が『I STAND ALONE』を貸してくれたんですよ。松尾:わー、嬉しい。同級生にもいたんだ。貸し借りとかなんか青春だな(笑)。──GLIM SPANKYのお二人が花譜さんのことを知ったきっかけは、「美しい棘」と「東京は燃えてる」のカバーだったんですか?亀本:そうですね。「“「美しい棘」のカバーをYouTubeに投稿します”って申請がきてます」って、僕らの所属レコード会社から話があって。その時、花譜さんのことは知らなかったから、“どんなシンガーなんだろう?”と思って聴いてみたら、すごく良かったんです。同時に、“こういうアーティストの方がいらっしゃるんだ”ってバーチャルシンガーという活動の仕方にすごく興味を持って。そこから花譜さんが所属しているKAMITSUBAKI STUDIOの活動をいろいろ見せてもらったんですけど、そういうシーンがあるということを僕らは全然知らなかったので、それにびっくりして。だから、バーチャルシンガーの方とか、それこそ花譜さんが聴いていたボーカロイドとか、そういう音楽の入口が、僕は花譜さんだったんですよ。──花譜さんの「美しい棘」と「東京は燃えてる」を聴いたとき「すごく良かったと思った」と亀本さんは前回のBARKSインタビューでおっしゃっていましたが、どんなふうに良かったんでしょうか?亀本:自分達で言うのもあれなんですけど、松尾さんっぽく歌おうとしてダメになってるパターンがすごく多いなって感じてたんです。“別に松尾さんっぽくしようとしなくていいのに。だって、そもそも声質が違うんだから、そんなふうにしなくていいのに”と思っちゃうことが多いんですけど、花譜さんはもう、自分の曲にしてくれてたんですよね。だから、オリジナルとカバー、どっちがいいか比べようがないっていうか、松尾さんよりいいねとか、松尾さんより良くないねとか、そういうベクトルでは比べられない。もう別の表現になっていたので、本当に素晴らしいと思いました。松尾:わかる。ファンの子達から、「カバーしてるんですけど、レミさんみたいに歌えるようになるには、どうしたらいいですか?」とか、「レミさんっぽく歌うには、どうすればいいですか?」とか、いっぱいメッセージがくるんですけど、そういうときに私は、「“松尾レミっぽく歌わない”と思って歌うことが一番じゃないかな」って言うんですよ。もちろん、それっぽくしてすごくオリジナリティを出す人もいるし、ロックなんて真似の文化ですから、そういうオマージュからいろいろ進化していくものだっていう前提の上で言ってるんですけど。そもそもの歌の土台というのかな、そこの部分でまずは自分らしく歌ってみるってことが大事だと私は思っていて。──花譜さんがそうだったと。松尾:花譜ちゃんの「美しい棘」を聴いた時に、“歌の主人公になってる”と思ったんですよ。それってすごく難しいことで。GLIM SPANKYもカバーをたくさんするので、自分でも心がけてることなんですけど、 ただその楽曲をなぞるだけでは、ただのコピーにしかならないから、その曲の主人公になりきるというか、その歌に憑依するというか、リスペクトも含め、一回飲み込んだものを全部噛み砕いた上で、それを自分の体を使って表現することが重要だと思っているんです。でも、それってある種、魂を削ってやってる音楽表現のようにも感じるんですよ、私は。花譜ちゃんの表現っていうのは、そういう意味で、本当に魂がこもってるし、誰もができることじゃないと思う。そこにリスペクトもすごく感じるし、花譜ちゃんと精神的に繋がってる部分っていうのがあるんだろうなって思います。花譜:ありがとうございます。松尾:いえいえ、こちらこそ。あと、花譜ちゃんの声もすごく素敵で、私には絶対に出せない。だから、今回の「ひみつを君に」でも、“本当はこういうふうに表現したいんだけど、なかなかうまくできない”みたいなところでも、花譜ちゃんは私にはできない表現をしてくれていて。詞の世界とか、メロディとかを歌の表現力ですごく広げてくれて、それは本当にすごいなって思いました。花譜:嬉しいです。──今、お話に出た「ひみつを君に」が生まれた経緯を教えてほしいのですが、前回の「鏡よ鏡」から約3年ぶりに今回、二度目のコラボが実現したきっかけは、GLIM SPANKYのメジャーデビュー10周年を記念する企画として、GLIM SPANKYからオファーしたことなんですか?亀本:そうです。10周年記念にリリースするベストアルバムに、他のアーティストとのコラボレーション作品を入れたいという話になりまして。誰とコラボしたいか、いろいろ名前を挙げていく中で、「鏡よ鏡」を作ったことが、自分の中でも音楽活動のターニングポイントになったというか。さっきも言ったように自分の音楽の視野がバンって広がったタイミングだったことを思い出して、“今回のコラボも自分の活動の中で重要なものになるんじゃないか。だったら花譜さんともう一度”と思ってオファーさせてもらいました。松尾:この10年の間に新しい挑戦になったものとか、いい出会いになったものとかがたくさんある中で、それに負けないくらいワクワクできる人にお願いしようってなったとき、「花譜ちゃん、やってくれるかな?」って案を出したら、みんな「いいね」と言ってくれたんです。花譜:オファーをもらったとき、本当に嬉しくて。今、こうしてお二人とお話していることも自分にとっては信じられないくらいなんですけど。またこんなふうにGLIM SPANKYさんの作品に参加させてもらえることはもちろん、10周年っていうめちゃめちゃ記念すべきタイミングで、私を選んでもらえたのもめちゃめちゃ嬉しかったです。松尾:ありがとう。花譜:こちらこそありがとうございます。◆対談【2】へ──さて、「ひみつを君に」はどんなところからどんなふうに作っていったのでしょうか?松尾:亀本の中で、“花譜ちゃんと松尾さんが歌うんだったらこういう曲がいい”っていうイメージがかなりはっきりと浮かんでいたらしくて。私も作ったんですよ、1曲。“こういう感じかな”ってワンコーラスを。そうしたら、亀本が「もう全部イメージが浮かんでいるから」みたいな感じで、歌のメロディまで作ってきたんですよ。だから今回は、亀本の作ったメロディをかなり採用しつつ、私もアイデアを出しながら作っていったんですけど、亀本が明確なイメージを持っていたこともあって、メロディとかコードのイメージとか、曲が持つ空気の匂いとかがはっきりしていたので、私も歌詞を書くのがすごく楽しくて、すっと書くことができました。亀本:GLIM SPANKYは以前まで松尾さんがメロディを書いていたんですけど、最近少しずつ自分でもメロディを作って、松尾さんに提案するようになっていたんです。今回もメロディを作っていったら、全部できちゃったので、それを松尾さんに聴いてもらって。そこからは一緒に進めていきつつも、メロディを作る時って僕はやっぱり歌ってる人をかなり想像しながら考えるので。普段はもちろん松尾さんが歌うことを想像しながら作ってますけど、今回は花譜さんが歌っているところを想像ながら作ったら、こういう曲になったっていう感じですね。──亀本さんの中では、どんなイメージが浮かんでいたんですか?亀本:歌詞にも描かれているように、“夏の夜”というのがイメージにありました。松尾:最初、亀本から曲が上がってきた時に、「どういうイメージ?」って訊いたら、「GLIM SPANKYがインディで出したミニアルバム『MUSIC FREAK』に入っていた「夜風の街」みたいな曲」と言っていて。その曲は、私がまだ大学生だった時に作った曲で、下北沢のライブハウスにライブをしに行く時の夏の夕方の空気を、まだ小田急線の駅が地上にあった頃の下北沢の街の風景とともに描いていたんですけど、「なんか、ああいうイメージの曲がいい」と。「夏の夕方の、たとえばお祭りに行く前のワクワク感だったりとか、誰もが絶対に経験したことがある夏の楽しさとか寂しさとかが入り混じるエモーショナルさとか、そういう歌詞を作ってほしい」って言われて、想像を膨らませながら作ったという感じだよね?亀本:「夜風の街」は、松尾さんから「GLIM SPANKYの、どの曲に近い?」と訊かれたから挙げただけだけど。でも、そういう感じでした。──花譜さんはこの曲を聴いたとき、どんなふうに感じましたか?花譜:まさしく夏の終わり頃の夕方を想像しました。一人で道を歩いている情景が広がって、“これから誰かに会いに行くところなんだ”と思いました。歌詞のイメージから思い出したことがあって。私の好きな映画のセリフで、「秘密というのは隠すことじゃない 言う相手がいないこと」みたいなのがあるんですけど、この曲を聴いたとき、それが頭の中に浮かんできて。その人にそれを伝えるかどうかを迷っていたりとか、“伝えなくてもいいや”って思いながらも“やっぱり伝えようかな”って気持ちが出てきたりとか。そんなふうに気持ちが揺らぐ中で、二人の距離が近づいたり、離れたりしているところがすごくキュンってくるって思いました。──ちなみに何という映画のセリフなんですか?花譜:『秘密の森の、その向こう』(2022発表/セリーヌ・シアマ監督)という作品です。松尾:気になる。──「ひみつを君に」の“ひみつ”とは、相手のことを好きだという気持ちだと思うのですが、夏の夜というモチーフから、花譜さんがおっしゃったように離れたり近づいたりする二人の距離を含め、恋愛を思わせるストーリーを作り上げていったのは、どんなきっかけ、あるいはどんな発想からだったんですか?松尾:一聴すると、確かに恋愛っぽいと思えるかもしれないんですけど、私的には、もしかしたら同性の友情かもしれないとか、家族かもしれないとか、いろいろな捉え方ができる言葉を使いたいと思ったんです。──なるほど。松尾:より多くの人に共感してもらいたいので、恋愛の物語のようにも思える景色を書いたんです。夏祭り前のワクワクとか、“どこかで花火が上がった。どこだろう? みんなで行ってみよう”みたいなものって、もう最強にエモーショナルなひと時だと思うんですよ。それって何歳になっても変わらないような気がするから。そういう日常の中のときめきを切り取って、歌詞にするっていうことが、今回やりたかったことのひとつでした。ただ、それを自分ひとりで歌ってしまうと、超パーソナルな、自分だけの表現になってしまうというか、“届く人には届くかもしれないけど”みたいなものになることもあると思うんです。だけど、そこに花譜ちゃんの歌が加わることによって、いろいろな景色が見られるんじゃないかと思ったんです。花譜ちゃんと私は同性だから、二人の歌を聴いたら友達同士に思えるかもしれないし、私の声は花譜ちゃんの声に比べてボーイッシュだから、そういう意味では、男女のようにも聴こえるかもしれないし。亀本:そうだね。松尾:そういう情景をいろいろな角度から捉えられるような曲にしたいなとは思ってました。──花譜さんは「ひみつを君に」をレコーディングするにあたっては、どんなふうに取り組んだのでしょうか?花譜:一回仮歌を録って、お二人にお渡しして、「ここをちょっと直して」と言っていただいてから、本番レコーディングしたんです。私が歌う時に一番気をつけているのが、後から自分で聴いた時に、“歌いながら思い浮かべてたものを思い浮かべられるか”、“頭の中にあったものをちゃんと全部出力できたか”ということなんです。その意味では、特に二番の始まりの情景を歌うところは、景色とか温度とかを想起できるような歌を歌いたいと思いながらレコーディングしました。──花譜さんがこの歌を自分のものにするのに、どれくらい時間が掛かりましたか?花譜:そんなに掛からなかったと思います。お二人もおっしゃってましたけど、この曲を聴いた時に誰もが思い浮かべる、普遍的だけど特別な瞬間があるというか。聴く人それぞれが違う背景を持っているけど、その一点に集まるイメージがあるというか。私の中にもそこに重なる景色があったから、全然迷わなかったです。──花譜さんの仮歌を聴いて、お二人はどんなふうにディレクションしたんですか?亀本:特にはなかったよね?松尾:うん。なかったけど、歌う場所を変えました。亀本:ああ、それが一番難しかったんですよ。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──「一番難しかった」という歌う場所とは?松尾:最初は花譜ちゃんも一番から歌っていたんです。花譜ちゃんも歌うし私も歌うって感じで、交互に歌ってたんですけど、そうすると、焦点がぼやけるというか。花譜ちゃんが、“夏がそよぐ 薄紫の儚い夢とよく似てるな 小説でも書き切れない 美しすぎて声も出せない”という歌詞に「めちゃめちゃ共感します」と言ってくれたので、そこはぜひ歌ってほしかったんです。だけど、交互に歌うと視点がころころと変わって、聴いてる側が歌に集中できなくなるんですよ。それで一番は私が歌って、花譜ちゃんはサビのコーラスから入ってもらって、二番はもうがっつり視点を変えて、花譜ちゃんの声で包んでいく、ということにしたんです。亀本:そこは想像とちょっと違ったというか。以前、ユーミンさんのコラボレーションアルバムに参加した時にユーミンさんと松尾さんがフレーズごとに交互に歌うということをやったんですけど、それは違和感なくできたんですよね。松尾:ユーミンさんも「私の声とレミちゃんの声、どっちがどっちかわからない」と言ってたもんね。亀本:だから、今回もその形でいけると思ったら、二人の声質があまりにも違いすぎて、“これは難しい”ということで。もうがっつり一番と二番で分けるというやり方をしたんですけど、それはそれで新鮮で楽しかったですね。“これだけ声質が違うと、成立しないんだ”みたいなのがおもしろかったというか、不思議でした。松尾:でも、花譜ちゃんのセクションは、もうがっつり花譜ちゃんの声で染めてもらったほうが、世界観がより膨らんだと思うので、結果的には良かったと思います。──これは亀本さんに訊いたらいいのかな。今回、使っている楽器とか、音色とかの選び方やアレンジのポイントはどんなところでしたか?亀本:自分の中では最初、けっこう“アコギとピアノだけで”ぐらいのテンションだったんですよ。それが、3年ぐらい前に作った「新海誠監督」という仮タイトルのデモがあって、そのデモの演奏だけのコード進行が「ひみつを君に」のサビにぴったりはまったんですね。なので、そのデモの打ち込みのリズムとかシンセとかが合わさる感じにはなったんですけど、基本的にはあまり音を入れずに、ボーカルを際立たせることを重視しました。だから、普段はギターもバリバリ歪みまくりみたいなのばかりで、クリーンサウンドを使うことはほとんどなかったんですが、こんなにクリーンなエレキギターが入ってるのは初めてじゃないですかね。松尾:そうだね。過去イチかもしれない。亀本:だから、以前までのGLIM SPANKYの楽曲では絶対にあり得なかったサウンド選びができましたね。アコギの音色もすごくいい音で録れたんですよ。アコギとエレキの温かみと、打ち込み音の広がりがいい感じに混ざり合っていると思います。──イントロでふわ〜っと鳴るエレキギターの音色が、家々の明かりが灯る夏の夕暮れや、蛍の光を想像させるところが素晴らしいと思いました。亀本:ああ。これもけっこう自分的にはこだわりポイントなんですけど、今回、音色をクリーンにしたことによって、ピッキングのニュアンスをすっごく出すことが出来たんですよ。ほんと、自分で言うのもあれなんですけど、ちゃんとピッキングのニュアンスをつけられるタイプのギタリストだということを、今回は存分に表現できたと思います。普段は歪みしか使わせてもらえないから(笑)、まったく表現できないんですけど。──さて今回、「ひみつを君に」に参加したことは、花譜さんにとってどんな経験になりましたか?花譜:ファン目線になっちゃうんですけど、GLIM SPANKYの曲に出てくる“月”の感じがすごく好きで、今回の「ひみつを君に」の中にも、“月が二人を見守っている”と思えるような表現があって、それをレミさんと一緒に歌えたことがめちゃめちゃうれしかったです。──元々GLIM SPANKYのファンだった花譜さんがGLIM SPANKYにインスピレーションを与えて、今回こういうコラボに発展したわけですが、GLIM SPANKYと花譜さんがお互いにアーティストとして、刺激を与え合えるような関係を築いているところがイチ音楽ファンとして素晴らしいと思います。花譜:伸び伸びと歌わせてくださったお二人のおかげです。松尾:いえいえいえ(笑)。──「ひみつを君に」を、GLIM SPANKYと花譜さんと一緒にライブで披露することはあるんでしょうか?亀本:僕らは自分達のオリジナル曲なので、もちろんやりますけど、もし花譜さんに歌いに来ていただけるような場を、僕らがちゃんと準備できるなら、ぜひ一緒にやっていただけたらとは思ってますけど。花譜:いつか一緒に歌いたいです。亀本:実現できるようがんばります。──最後に、2024年も残すところあと3ヵ月ちょっととなりましたが、それぞれ大きな予定があります。まず花譜さんから。花譜:11月2日と3日に幕張メッセイベントホールで開催される<KAMITSUBAKI WARS 2024 神椿幕張戦線 IN MAKUHARI MESSE EVENT HALL>に出演します。1日目が私も所属しているバーチャルアーティストグループV.W.Pのワンマンライブで。2日目が私、花譜のワンマンライブなので。ぜひ観に来ていただきたいです。よろしくお願いします。──GLIM SPANKYはメジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes (オール・ザ・グレイテスト・デューズ)』の発売予定もあります。亀本:いや、もうとにかくこの曲を聴いてくださいって話ですよね、松尾さん。松尾:それももちろんですけど、リリックビデオもぜひ見ていただきたい。それもとても特別なものになってるんですよ。私、日常の中で綺麗だなって思ったものを写真に撮る習慣があって、そのうち何か使えないかなと思って、撮りためていたんです。それをこの曲で全部使おうと思って、いつも花譜さんのリリックビデオを作っているチームの方々にお願いして、イチから映像にしていただいたんです。だからリリックビデオも一応、コラボレーションというか、 特別なものができたんで、それも見てほしいです。それと、おっしゃっていただいたとおり、ベストアルバム『All the Greatest Dudes』を11月27日に発売します。「ひみつを君に」も入るので、ぜひ聴いてください。取材・文◎山口智男◆対談【2】へ戻る◆対談【1】へ戻る