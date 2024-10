SEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)がモデルを務めるスキンケアブランドFoRest by Greenfingerが日本に初上陸します。

「FoRest by Greenfinger」日本初上陸

SEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)がモデルを務めるスキンケアブランドFoRest by Greenfingerが日本に初上陸。

FoRest by Greenfinger「フォレストピトン水分CICA」シリーズの日本での第一歩は、@cosme OSAKA(アットコスメオーサカ)で10月9日(水)〜10月15日(火)まで開催されるオープン1周年記念イベント「@cosme OSAKA 1st Anniversary」から始まります。

今回は、店内イベントスペースの連合POPUPコーナーに展開。

最初の一歩は小さな苗木から、FoRest by Greenfingerのブランド名の通り、グリーンの森が広がるよう願いを込めて、「フォレストピトン水分CICA」をたくさんの方に体験していただけるよう、ここだけの特別なセットを2種類用意されました。

(※数量限定発売)

FoRest by Greenfinger

■基本のスキンケアセット

・フォレストピトン水分CICA セラムトナー

・フォレストピトン水分CICA クリーム

・オリジナル キーリング(スングァンキャラクター)

・オリジナル みかんグリップトック

・SEUNGKWANフォトカード

■SEVENTEEN SEUNGKWAN Pickセット

・フォレストピトン水分CICA セラム

・フォレストピトン水分CICA セラムパッド

・オリジナル キーリング(スングァンキャラクター)

・オリジナル ボールペン(スングァンキャラクター)

・SEUNGKWAN証明写真

上記の特別セットの他、フォレストピトン水分CICAのセラムとフォームクレンザーの単品販売を用意されています。

※予約不可、購入数量に制限はありません。

セット商品は在庫限りの販売となり期間中にセット商品の販売が終了することがあるので、予めご了承ください。

「SEUNGKWAN Pick(スングァンピック)」とは、2024年7月にソウル江南で開催したPOPUPストアにSEVENTEEN SEUNGKWANさんが訪れた際、自ら購入シートに記入をして、実際に買って行った商品のことです。

また、POPUPコーナーにて公式Instagram( @forest_greenfinger.jp )をフォローで、フォレストピトン水分CICAセラムパッドのサンプルをプレゼント!(※配布数には限りがあります)

期間中限定の特別セット

来場者様に特別特典!

SEVENTEENスングァン直筆購入シート

■POPUP概要

@cosme OSAKA

開催日程:2024年10月9日(水)〜10月15日(火)

場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

※最新の店舗情報はホームページを確認してください。

https://www.cosme.net/store/shop/osaka/

「FoRest by Greenfinger」は、韓国のキッズ向けスキンケアブランド「GREEN FINGER」の姉妹ブランドとして生まれました。

青い森の安らぎからインスピレーションを受け、「For your rest あなたの休息のために」現代人の疲れた肌へ休息を与えることをコンセプトに作られました。

8種類のヒアルロン酸(保湿成分)、CICA、TECA(ツボクサエキス/保湿成分)、フィトンチッド(ヒノキエキス/保湿成分)、ナイアシンアミド(保湿成分)などの成分で肌に潤いとハリを与えます。

「ブ・スングァン リテム」(“ブ・スングァン管理アイテム”の略)として韓国で愛されています。

フィトンチッドのフィトンと水分のイメージを合わせて日本名は「フォレストピトン水分CICA」と名付けました。

■FoRest by Greenfingerの全商品(単品)は、

@cosme SHOPPING( https://www.cosme.com/ )にて先行発売中です。

SEVENTEEN SEUNGKWAN

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post SEVENTEENのSEUNGKWANがモデル!FoRest by Greenfinger appeared first on Dtimes.