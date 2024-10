東京都不動産鑑定士協会が、社会貢献活動の一環として友好協定を締結している東京司法書士会と合同で、法律問題・不動産問題等を司法書士と不動産鑑定士が現地で相談対応をする“秋の無料相談会”を、令和6年10月11日(金)に新宿駅西口地下広場イベントコーナーで開催します。

東京都不動産鑑定士協会「秋の無料相談会」

■開催概要

開催日時: 令和6年10月11日(金)10時から18時50分まで(最終受付:18時20分)

会場 : 新宿駅西口地下広場イベントコーナー

https://www.tmpc.or.jp/06_info/event.html

開催方法: 対面方式の相談会 ※予約は必要ございません。

当日は会場に直接お越しください。

相談料 : 無料

<主催>

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

東京司法書士会

<後援>

国土交通省

東京都

東京法務局

新宿区

