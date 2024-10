「糸井嘉男」「能見篤史」が名古屋にやって来る！BSOトークショー2024

BSOは、元阪神タイガースの「糸井嘉男」と「能見篤史」のトークショーを吹上ホールにて2024年11月17日(日)に開催します。

BSOトークショー2024

■『糸井嘉男、能見篤史トークショー』について

1部ゲストは糸井嘉男、2部ゲストは能見篤史の2部制にて開催します。

「ツーショット撮影確約+私物へ直筆サイン確約」を数量限定のプレミアムチケットの特典として用意されています。

詳細は下記の通りです。

<イベント内容>

・糸井嘉男、能見篤史トークショー

現役時代の裏話、今シーズンの阪神タイガース総括と来シーズンの注目選手

プライベートなお話まで、ここでしか聞けないトークを予定しています。

MCは元テレビ愛知アナウンサーの菊池優が務めます。

■開催概要

イベント名:BSOトークショー2024

ゲスト :糸井嘉男(1部ゲスト)能見篤史(2部ゲスト)

開催日時 :2024年11月17日(日)

開場 第一部 9:30 開演 10:00 終演 12:30

開場 第二部 13:30 開演 14:00 終演 16:30

会場 :吹上ホール・メインホール(愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3)

運営 :BSO株式会社

申込方法 :下記URLからチケットを購入ください

■チケット情報

プレミアムチケット(ツーショット写真撮影確約+私物サイン1点確約)

第一部:22,000円(ゲスト糸井嘉男)

第二部:18,000円(ゲスト能見篤史)

トークショー参加券(後方列自由席)

各回:3,000円

チケット販売URL: https://t.livepocket.jp/e/knw-y

