審査のステップと受賞ガイドラインの変更をモンドセレクションが会見！Foods R&D『MONDE SELECTION 2025』

Foods R&Dは、『MONDE SELECTION 2025』の審査ステップ、受賞ロゴガイドラインが変更となることを自社主催のイベント内にて発表。

Foods R&D『MONDE SELECTION 2025』

Foods R&Dは、『MONDE SELECTION 2025』の審査ステップ、受賞ロゴガイドラインが変更となることを自社主催のイベント内にて発表。

イベント会場では出品関係者などが集うなか、ブリュッセルと東京を同時中継で結び、この64年ぶりのリニューアルについてベルギー本部のチェアマンが会見し、説明をおこないました。

■2025年度からの品質ラベル

・GRAND GOLD「優秀品質最高金賞」 評価採点:90点〜100点

・GOLD「優秀品質金賞」 評価採点:80点〜89点

・NOMINEE「ノミニーラベル」* 評価採点:80%未満の基本的な品質基準を満たす商品

「ノミニーラベル」は、必要不可欠な品質基準を満たした商品を認定するものです。

商品の「品質の高さ」を消費者に伝える信頼性の印として機能します。

ただし、「優秀品質最高金賞」または「優秀品質金賞」を受賞するためには、さらに高品質である必要があります。

「優秀品質最高金賞」と「優秀品質金賞」の品質基準は昨年までのGRAND GOLD(最高金賞)、GOLD(金賞)と同様です。

詳細: https://mondesupport.com/-2025/index.html

2025年度より刷新されリニューアルされる受賞ロゴマーク

■2025年度からの審査のステップ

<審査のステップ(ノミネートの早期通知が実施されます)>

品質ラベルのアップデートに伴い、結果をお伝えするまでの流れが以下のように変更となります。

A.

審査期間中、登録が認められた商品は審査のステージへ到着次第、品質の審査が実施されます。

↓

B.

商品が「ノミニーラベル」の基準を満たしていると認められた場合

↓

C.

クオリティ・アワード(「優秀品質最高金賞」または「優秀品質金賞」)へのノミネートが早期に通知されます。

↓

D.

最終結果(「優秀品質最高金賞」or「優秀品質金賞」or「ノミニーラベル」*)は、昨年までと同様4月の中旬頃に発表されます。

品質基準、審査員、評価プロセス、サンプルの送付、登録情報などについては従来通りを予定しています。

*この時点で、「優秀品質最高金賞」or「優秀品質金賞」発表に叶わなかった場合「ノミネートラベルのみの付与」となり、そのまま継続で利用することが可能となります。

■受賞ガイドライン変更に込められた思い

ここ数年、モンドセレクションは評価の向上と専門性の強化をするべく、「国際基準の進化」、「消費者の期待」、また「新しい科学的研究」に対応できるよう多くの時間を費やしてきました。

その結果、「視覚的アイデンティティと、評価システムのツーステップス」として審査を実施することになりました。

2024年度までの審査評価システムは時折、申請者や消費者の皆さまに対して混乱や誤解を招いていると考えるべき点が見受けられました。

モンドセレクションの各賞がノーベル賞とよく比較されることがありますが、モンドセレクションはホテルの星評価のようなシステムだと考えています。

そのことから銀賞と銅賞を廃止し、新しいラベルであるノミニーラベルを規格化しました。

質の高い商品が賞を受けることが出来るラベルであり、それを保証したいためです。

今回のモンドセレクションの品評ラベルによってもたらされるメリットは多くあると考えています。

・GRAND GOLD(最高金賞)、GOLD(金賞)ラベルの権威性向上

・新ラベルによる品質の受賞効果の向上と期待(アップデートされた最新版である)

・モンドセレクションに関する明確性とイメージ向上

品質ラベルの変更をはじめ、それらの権威性や従来のロゴイメージを新たなイメージへと刷新し、品格を損なうことなく、より確かな方法で消費者へのアプローチへとつなげます。

このラベルは、著名な独立した審査員によって優れた品質と認められた商品だという証です。

「MONDE SELECTIONによる今回の刷新は、受賞商品が高品質であると認識し、推進する能力の向上を目的としています。

現在、「銀賞」または「銅賞」を受賞している製品について、3年間のライセンス期間中は引き続き利用が可能です。

ただし、これらの賞は2025年度以降更新されませんのでご注意ください」と付け加えました。

なお、2025年以降の更新・変更に関する公認エージェント主催の説明会(審査ステップの手順やロゴ使用等)は、10月22日(火曜日)オンラインにて開催を予定。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 審査のステップと受賞ガイドラインの変更をモンドセレクションが会見!Foods R&D『MONDE SELECTION 2025』 appeared first on Dtimes.