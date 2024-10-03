À¯ºö²þ³×¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ÈÃÏÊý¼«¼£¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂè3²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ
À¯ºö²þ³×¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Âè3²ó¡ÖÀ¯ºö²þ³×¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à µ»½Ñ³×¿·¤È¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ý¤¿¤Ð¤³¤ÈÃÏÊý¼«¼£¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò10·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ£°æ¤¢¤¤éÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÈÍ·º´ÂçÊå²£ÉÍ»Ô²ñµÄ°÷¤ò¾·¤¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ºö²þ³×¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ëÀÇÀ©¡¦µ¬À©²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡ÖÅö¸¦µæ½ê¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇÀ©¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦Äó¸À¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤·ÆÀ¤ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯¼£Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡¦µ¬À©²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥¢¥É¥Ü¥«¥·¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢À¯ºö²þ³×¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÂ¢¸¦Ìé»á¤¬°§»¢¡£¡ÖÂè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤È²£ÉÍ»Ô¤«¤é¼ã¼êµÄ°÷¤ò¾·¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤¿¤Ð¤³µ¬À©¡¦ÀÇÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ëºß¤êÊý¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤µÄ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î³«ºÅ¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤Î¤¿¤Ð¤³µ¬À©¡¦ÀÇÀ©¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ·º´µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¸©¤Îµ¬À©¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Î¼ýÆþ¤Ï232²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢Âç¤¤Êºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ð¤³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤ÈÀÇ¼ý¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¿¤Ð¤³¤ò½ä¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤È²£ÉÍ»Ô¤ÏÆñ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï°¦±ì²È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¿Í¤ÈµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë°Õ¼±¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£°æµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤¿¤Ð¤³¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï¸¶Â§²°Æâ¶Ø±ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤â²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤ÏµÛ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ï©¾åµÊ±ìËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤âµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¶è¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤¿¤Ð¤³ÂÐºö¤Î¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ¤ÎÀÇÎ¨¤¬1000ËÜ¤¢¤¿¤êÌó1000±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶è»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï6500±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¶è»ÔÄ®Â¼¤ÎÀÇ¼ý¤¬Âç¤¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¤â¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Í·º´µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤Î¿¦°÷¤¬Ï©¾åµÊ±ì¤Î¸«²ó¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ï©¾åµÊ±ì¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤¿¤á¤ËÇüÂç¤ÊÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂ¢»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÔÀ¯È³¤Ï¡¢·º»öÈ³¤È°ã¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ³¶â¤òÄ§¼ý¤Ç¤¤ë¡£Ï©¾åµÊ±ì¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÈµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ³¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç·Ù»¡¹ñ²È¤Î¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ò¹¯Èï³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÈÆ±¿å½à¤Þ¤ÇÀÇÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ·º´µÄ°÷¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£Â¢»á¤Ï¡¢¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¤â¤·¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÈÀÇÎ¨¤òÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í·º´µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äµ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¼«Í³¤Ê°Õ¸«¤ÈÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ñ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¤É¤ó¤É¤ó°Õ¸«¤ò½Ð¤»¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ£°æµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¾òÎã¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¶è»ÔÄ®Â¼¤Ë¸þ¤±¤ÆµÊ±ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿³Û¤ÎÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Ï¡¢µÊ±ì½ê¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¿·¤·¤¤µÊ±ì¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë°ìÊý¤ÇµÊ±ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¢»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¼çµÁ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤··ù¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ§ÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Í³¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Êµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤É¤³¤í¤«¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÃâÂ©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ëµ¬À©¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂ¢»á¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¡¢¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹ñ¤ÎË¡Îá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å¾è¤»¾òÎã¤ä²£½Ð¤·¾òÎã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿½»Ì±¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤ÎµÄ°÷¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤¿¤Ð¤³µ¬À©¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤âÅ¥»Å¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£Í¸¢¼ÔÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò´ð¤Ë¡¢µ¬À©¤äÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
À¯ºö²þ³×¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¡áhttps://iipr.jp