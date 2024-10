RIIZE＆AKMUら韓国からも続々！「SUMMER SONIC 2024」放送・配信アーティストを発表

8月に大盛況のなかで幕を閉じた「SUMMER SONIC 2024」および「SONICMANIA」。音楽ファンをうならせる日本国内外のトップアーティストが集結した今年の公演から、SUMMER SONIC 東京公演とSONICMANIAで繰り広げられたステージの模様を、10月26日(土)と27日(日)の2日間にかけて、12時間以上のボリュームでお届け。放送・配信アーティストは、ヘッドライナーのBRING ME THE HORIZONを筆頭に、ONEREPUBLICやNumber_i、BE:FIRST、さらに、8月の配信では届けられなかったCHRISTINA AGUILERA、星野源なども含め合計76組が決定! 放送・配信アーティストの詳細は番組サイトにて確認できる。

■番組情報

「SUMMER SONIC 2024 ハイライト」

10月9日(水)午後11時15分(WOWOWライブ)(WOWOWオンデマンド)



「SONICMANIA」

10月26日(土)午後8時30分(WOWOWライブ)(WOWOWオンデマンド)



「SUMMER SONIC 2024 DAY-1」

10月27日(日)午前11時(WOWOWプライム)(WOWOWオンデマンド)



「SUMMER SONIC 2024 DAY-2」

10月27日(日)午後4時(WOWOWプライム)(WOWOWオンデマンド)



収録日・収録場所:2024年8月16日、17日、18日 / 千葉 ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ



※放送・配信終了後〜30日間アーカイブ配信あり



<SUMMER SONIC 2024 放送・配信アーティスト>

〇SONICMANIA

UNDERWORLD / ARCA / cero / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 千葉雄喜 / CreativeDrugStore / Jin Dogg / MAJOR LAZER / NIA ARCHIVES / PHOENIX / 坂本慎太郎 / サカナクション / SARUKANI / TESTSET / Tyrkouaz / VICTORIA(MÅNESKIN) / Young Coco / YOUNG FATHERS



〇SUMMER SONIC 2024 DAY-1

AKMU / Apes / avantgardey / BAND-MAID / BELLE & SEBASTIAN / BLEACHERS / The BONEZ / BRIGHT / Chilli Beans. / GLAY / 平井大 / 星野源 / imase / LAUFEY / LAUREN SPENCER SMITH / LIL YACHTY / MADISON BEER / MAJOR LAZER / m-flo(♥) / NCT DREAM / NOA / NOTHING BUT THIEVES / Number_i / ONEREPUBLIC / RIIZE /(sic)boy / STEPHEN SANCHEZ / SUPER BEAVER / THE TOYS / VIOLETTE WAUTIER



〇SUMMER SONIC 2024 DAY-2

BRING ME THE HORIZON / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / AURORA / BABYMONSTER / BE:FIRST / BMSG POSSE / BODYSLAM / BOYNEXTDOOR / ちゃんみな / CHRISTINA AGUILERA / Creepy Nuts / GRETA VAN FLEET / HENRY MOODIE / 羊文学 / HYDE / INI / IVE / JO1 / Leina / LOVEJOY / mikah / NIA ARCHIVES / Nulbarich / OLIVIA DEAN / 水曜日のカンパネラ / TYLA / WEST. / YVES TUMOR / ZEROBASEONE



※放送・配信アーティストは変更になる可能性があります。



■関連リンク

WOWOW番組サイト