名物「牛乳パン」も！ブーランジュリー横浜「手作りパン110円セール」

ブーランジュリー横浜「手作りパン110円セール」

ブーランジュリー横浜は、埼玉県・東京都・神奈川県に展開するグラットンベアーズベーカリー、ブーランジュリー横浜にて「感謝祭 手作りパン110円セール」を2024年10月1日(火)から開催中。

■サービスの特徴

*手作りパンが毎日110円(税込み119円)!

長野県長野市の本社工場で仕込んだ生地を、店舗で毎日焼き上げ、お買い得な110円(税込み119円)にて提供致します。

毎日70アイテム以上のパンの中から、お気に入りのパンを選べます。

通常は週末のみの開催ですが、10月は感謝祭として毎日110円セールを開催。

※一部通常価格の商品も取り扱っています。

*110円パン(税込み119円)の秘訣は、地域に根差した長期経営

多くのベーカリーが2年程度で閉店するなか、同店の強みは10年以上を見据えた長期経営。

*信州名物 「牛乳パン」もお買い得価格で販売

2024年9月にリニューアル致しました、同店の名物「牛乳パン」も、感謝祭期間中は10%OFFで販売しています。

地元、長野県のご当地パンである牛乳パンですが、同店の牛乳パンはころんと可愛い食パン型。

ふわふわ生地と2種類のクリームで大満足の一品です。

牛乳パン

税込み410円 → セール期間中は税込み370円

■サービス概要

サービス名: グラットンベアーズベーカリー 感謝祭110円セール

牛乳パン 10%OFFセール

提供期間 : 2024年10月1日(火)〜10月31日

販売場所 : ・ブーランジュリー横浜 アリオ上尾店

埼玉県上尾市大字壱丁目367番地(アリオ上尾店内)

・ブーランジュリー横浜 川中島店

長野県長野市川中島町今井字薬師堂1814-1(西友川中島店内)

・グラットンベアーズベーカリー 大宮店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1

(コクーンシティーコクーン2内)

・グラットンベアーズベーカリー 和光店

埼玉県和光市丸山台1丁目9-3(イトーヨーカドー和光店1F)

・グラットンベアーズベーカリー 東久留米店

東京都東久留米市本町3丁目8-1

(イトーヨーカドー東久留米店内1F)

※以下の店舗では、感謝祭110円セールの開催

・グラットンベアーズベーカリー 立場店

神奈川県横浜市泉区中田西1丁目1-15(イトーヨーカドー立場店1F)

