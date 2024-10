10月12日(土)に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC北九州)』が追加情報を発表した。

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

小川史記、土佐兄弟、しなこら追加決定!

ゲストに、福岡県出身の、あ〜?あ〜?あ〜!あぁ〜しらきが追加決定!TGCに初登場します!さらに、2024年9月18日(水)にリリースされた1st Mini Album『UtopiiA』が、9月24日(火)発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得し話題を呼んでいる新進気鋭のダンス&ボーカルグループBUDDiiSのリーダー小川史記、TikTokの総再生回数12億回超え!Z世代を中心に絶大な支持を得ている弟の有輝と兄の卓也によるお笑いコンビ土佐兄弟に加えて、SNS総フォロワー数420万人超えの、ASMR動画が人気の原宿系動画クリエイターで、今年2024年3月11日(月)には『しなこワールド』でアーティストデビューを果たすと、ミュージックビデオの再生回数は2,300万回を突破!好きにまっすぐなプリンセスしなこが、TGCに初しなGO!TGCデビューとなるTGC北九州でどんなワールドが展開されるのか、お楽しみに♡

開幕まであと半年!「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」の実施が決定!重大発表も!?

「⼤阪・関⻄万博PRブロンズパートナー」として、いよいよTGC北九州から半年後の来年2025年4月13日(日)に開幕を控える2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の認知拡大・機運醸成・来場意欲喚起への貢献を目指すTGCが、『マイナビ TGC 2023 S/S』を皮切りに毎回豪華サプライズゲストが登場する注目のステージとして展開をしている「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」の実施が決定!今回のスペシャルステージにも、豪華ゲストとともに大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登場する他、重大発表があるかも!?お見逃しなく!

イベント概要

【CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2024年10月12日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

●会場

西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1)

●チケット

【入場料】

指定席S:完売

指定席A:先行販売:終了、一般販売:10,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第一弾】終了

【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2024年8月24日(土)10:00から※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA TEL:092-712-4221(月〜金 12:00〜16:00)

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls²)、香川沙耶、加藤史帆(日向坂46)、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、佐々木美玲(日向坂46)、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、原田都愛(Girls²)、藤田ニコル、藤本リリー、ブリッジマン遊七、みとゆな、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 他 ※50音順

●モデル

小國舞羽、ののか、福山絢水、森日菜美、わらし。 他 ※50音順

●ゲスト

あぁ〜しらき、井上想良、王林、小川史記(BUDDiiS)、くれいじーまぐねっと、駒木根葵汰、しなこ、とうあ、土佐兄弟、中町兄妹、なこなこカップル、堀未央奈、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、よしあき&ミチ、四千頭身 他 ※50音順

●メインアーティスト

IS:SUE、Girls²、KOMOREBI、SAY MY NAME、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE、ONE OR EIGHT ※50音順

●オープニングアクト

ICEDOPE、2xFE、BUZZ-RU、Mumeixxx ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、山本里菜 ※50音順

●ブランド

BG、CALNAMUR、FREAK’S STORE、JEANASIS、MAJESTIC LEGON、PLUS、Top of the Hill、WEGO、X-girl、地底人ONLINE 他 ※アルファベット順

●公式サイト

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト