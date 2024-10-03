¿¹±ÊÂîÏº»á¡¢¿·NISA¤ËÃÇ¸Ç¥Î¡¼¡ª¥¿¥Ö¡¼¡ÈÁ´Ìµ»ë¡É¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
¡¡¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Î·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ê67¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¯·Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥Ö¡¼¡ÈÁ´Ìµ»ë¡É¤ÎÈ¯¸À¤¬¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·NISA¤Ø¤ÎÈãÈ½¡¢¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥Ö¡¼¡ÈÁ´Ìµ»ë¡É¤ÎÈ¯¸À¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿¹±Ê»á¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡È¤¬¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¤â¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä»à¤Ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¬¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤È¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤è¤ë´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë»à¤Ì¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Ý¤Ã¤¯¤ê»à¤Ì¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤¹¤°»à¤Ì¥ä¥Ä¤Ï¡È¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âOK¤È¤¤¤¦¡È¼£³°Ë¡¸¢¡É¾õÂÖ¤Ë»ä¤Ï¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡È¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¨¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£