¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×35ºÐ¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎàÄ¶¥¹¥ì¥ó¥À¡¼áÂÎ·¿¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È°ÊÁ°¤Ë¤Ï¶ÚÆùÈþ¤òÈäÏª
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPerfume¤ÎÀ¾ÏÆ°½¹á(35)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ·Ï¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÏÆ¤Ï¡ÖTOKYO GIRL¤Ê¤ó¤«¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤è¤Í¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È²Ä°¦²á¤®¤Æ¡¢¤¹¤°¹ØÆþ¤·¤¿¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ÏÆ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¤ª°áÁõ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¿À¡×¡Ö»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤ë¤¦¤¦¤¥¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¸¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÂçÀµ²ò¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¹¥´¶¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ·¿¤Ë¡Ö°ì½Ö¹ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÏÆ¤Ï2023Ç¯¤Ëàµ´¥À¥¤¥¨¥Ã¥Èá¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢24Ç¯9·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÂÎ·¿¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£