Billlie、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」スケジュールを公開

Billieが5thミニアルバムのプロモーションスケジュールを公開し、本格的なカムバックのカウントダウンを知らせた。Billlieは本日(3日)0時、公式SNSに5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」のスケジュールの「Billlendar」を掲載した。公開された「Billlendar」によると、Billlieは4日から6日まで「Fragments of Memory(記憶のかけら)」という名前のコンテンツを相次いで披露する。その後、Billlieならではのユニークなトラックプレビューを盛り込んだ6本の「track drop」が公開予定だ。この他にも先行シングル「trampoline」とタイトル曲「記憶飴(prod. ?)」のミュージックビデオ予告映像がそれぞれ2本ずつ公開される予定であり、アルバムへの期待を高める。

5thミニアルバムのタイトル曲は「記憶飴(prod. ?)」であることが明らかになった。Billlieが出す初のハングルのタイトル曲で、疑問符で表記されたスペシャルプロデューサーの正体に対する注目が集まっている。Billlieは2日、各音楽配信サイトを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」の予約販売も開始した。「Myself ver.」「Memories ver.」など計2種で構成された今回のアルバムは、ビジュアルアーティストとして活躍中のレジーナ・キムが前回のミニアルバムに続き、再びアートワークに参加して完成度を高めた。韓国とイギリスで活動しているレジーナ・キムは、Saatchi Gallery (ロンドン)、New York Time Square、London Outernetなどで展示を開き、New Era、Porsche、SK Hynix、Bored & Hungry(BAYC)、Baskin Robbinsなど様々なブランドや企業と共に展示や作業を行ったことがあるメディアアーティストで、今回のアートワークでは、トランポリンとキャンディー、太陽と月、青いバラなど多彩なオブジェを通してBilllieならではの幻想的な雰囲気を際立たせた。特に、アルバムには76ページほどのフォトブックをはじめ、フォトカード、ポラロイド、フリップブック、メモリーフォト、フィルムフォト、ステッカーなど、豊富なアイテムが封入されており、ファンの注目を集めている。フォーチュンテラーペーパーは「Myself ver.」に、ヒドゥンメッセージペーパーは「Memories ver.」にのみ収録される中、アルバム全体のテーマが「記憶」と繋がっており、目を引く。Billlieは16日午後6時、各音楽配信サイトを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を発売する。これに先立ち、Billlieは11日午後1時、先行シングル「trampoline」を公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げる。