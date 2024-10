Xdinary Heroes ゴニル、5thミニアルバム「LIVE and FALL」個人コンセプトフォト＆映像を公開

Xdinary Heroesのゴニルが、多彩な魅力を詰め込んだニューアルバムの個人コンセプトフォトを公開した。Xdinary Heroesは10月14日に発売する5thミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」の公開に先立ち、公式チャンネルにムードフィルム、トラックリスト、インストゥルメンタルライブサンプラーなどのコンテンツを続々と公開した。3日正午には、リーダーのゴニルの予告イメージと映像を公開した。

写真の中でゴニルは、黒いレザージャケットを身にまとってシックな眼差しで目を引いた。はしごに腰掛け、バスケットボールを持ってポーズをとり、自由な雰囲気を醸し出した。さらにビビッドなカラーの壁に寄りかかって魅惑的な雰囲気を演出し、注目を集めた。「人生に最後の1時間が与えられたら?」という質問に20代の青年、アーティストとして答える映像コンテンツ「It's REAL ME」では、「多くの人々に愛され、幸せな人生を過ごせることに感謝しているし、大切な人たちがこれからの人生を幸せに生きていくことを願う」と語った。また「伝えたいことを込めた曲と共に、1人で机に座って歌う映像を撮りたい。世の中にまだ公開していない自作曲も一緒にアップしたい」とし、音楽に対する真剣な思いも語った。ニューアルバム「LIVE and FALL」にはタイトル曲「Night before the end」をはじめ、新曲 「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」などの新曲と「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開された「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」まで、全8曲が収録される。彼らはデビュー曲「Happy Death Day」からミニアルバム「Hello, world!」「Overload」「Deadlock」「Livelock」、1stフルアルバム「Troublebleshooting」に至るまで、アルバムの制作に参加して、個性的な音楽をアピールしてきており、今回のアルバムもクレジットに名前を連ね、新たに披露する曲に関心が集まっている。Xdinary Heroesは今年4月から9月まで、ソウル広津(クァンジン)区YES24ライブホールにて「2024 Xperiment Project」コンサートシリーズの「Closed ♭eta」を展開し、全席が完売となった計15回規模の単独公演を盛況裏に終了した。この勢いに乗って11月15日〜17日には会場の規模を2倍に拡大し、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて “韓国での公演6連続完売”を達成した単独コンサート3回を開き、さらに多くの観客を魅了する。Xdinary Heroesの5thミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」は14日午後6時に正式発売される。