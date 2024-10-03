ÁÆÉÊ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç²»³Ú¥é¥¤¥Ö±ä´ü¡Ä¥é¥¸¥ª¤âµÞ¤¤ç·çÀÊ¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê31¡Ë¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡ÖH.I.P.¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖÌÀÆü10·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp Osaka Bayside¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÆÉÊ Á´¹ñ¸ÞÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ÏÁÆÉÊËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£ÁÆÉÊ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁÆÉÊ¤Ï9·î21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤â¡Ö¤ª¤¦ÅÇ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÊüÁ÷2»þ´ÖÁ°¤ËµÞ¤¤ç½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢23Ç¯7·î¥¢¥Ã¥×¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¦¤ï¡×¤È¡ÈÉÔ²º¡É¤Ê²óÅú¡£¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤Ï60ºÐ¤Ç»à¤ó¤Ç¡¢Éã¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¤Á¤ã¤ó¤â57ºÐ¤È¤«¤Ç»à¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤Í¡£ÉÂµ¤¤¬°äÅÁ¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅüÇ¢¤Î²È·Ï¤Ç¡×¤¤¤¤¡¢ÁêÊý¡¦¤»¤¤¤ä¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤à»öÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»öÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤Þ¤¿ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Î»þ¤Ë¿¶ÂØ¸ø±é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç²»³ÚÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£