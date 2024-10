静岡ハンドメイドマルシェ実行委員会は11月2日〜3日、「静岡ハンドメイドマルシェ」を、ツインメッセ静岡 北館大展示場(静岡県静岡市)で開催する。時間は11:00〜17:00。静岡ハンドメイドマルシェ 出店ブースの様子静岡ハンドメイドマルシェは今回が初の開催となる。2日間合計で全国の全国のハンドメイド作家による1,000ブースが出展し、アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸やファッション、イラストやアートなどのオリジナル作品や、焼き菓子やパン・ソースや燻製などの手づくりフードを販売する。総手づくり作品数は約2万点以上。ハンドメイド作品(花モチーフのピアス by こまこ)手作りフード(自家製はちみつ by みつばちのーと)手づくりを手軽に体験できる19種類の体験教室も開催する。クリスタルツリー講座 by salon de M Rose入場料は、当日券600円、前売券500円(小学生以下は入場無料)。