東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催します。

装い新たに優しい色合いの衣装に身を包んだクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズが登場。

今回は“リルリンリン”のクリスマスを楽しめる身につけグッズやお土産などのグッズをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”リルリンリン グッズ・お土産

発売日:2024年11月8日(金)

販売店舗:

東京ディズニーランド 雑貨類:ディズニー&カンパニー、お菓子類:ワールドバザール・コンフェクショナリー

東京ディズニーシー ガッレリーア・ディズニー

クリスマスの妖精“リルリンリン”が、2024年は優しい色合いの衣装で登場!

“リルリンリン”と冬を楽しめる身につけグッズやお菓子など、グッズ・お土産をまとめて紹介します。

ぬいぐるみ

価格:4,200円

クリスマスの妖精“リルリンリン”のぬいぐるみ。

2024年は優しい色合いの衣装に!

セーター

価格:6,900円

クリスマスの妖精“リルリンリン”デザインのセーター。

セーターを着てパークでもおうちでもクリスマスを楽しめます。

カチューシャ

価格:2,200円

クリスマスの妖精“リルリンリン”をモチーフにしたカチューシャ。

裏面には“リルリンリン”がデザインされています。

ショルダーバッグ

価格:3,600円

クリスマスの妖精“リルリンリン”のショルダーバッグ。

ふわもこ素材がかわいい☆

パッチン

価格:1,600円

“リルリンリン”デザインのパッチン。

パッチンを髪につけるとクリスマスの妖精“リルリンリン”が頭にちょこんと乗っているみたいでかわいい☆

マフラー

価格:3,000円

モコモコ感がかわいいマフラー。

ふわもこ素材で暖かく冬のパークを楽しめます。

ミトン

価格:3,000円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたミトン。

親指のハートモチーフがかわいい☆

ぬいぐるみバッジ

価格:2,500円

クリスマスの妖精“リルリンリン”のぬいぐるみバッジ。

お洋服やバッグにつけて楽しめます。

ぬいぐるみチャームセット

価格:3,700円

ぬいぐるみチャーム3個セット。

お友達と色違いで持つのもおすすめです。

ティッシュボックスカバー

価格:3,900円

キャンディの形をしたティッシュボックスカバー。

リルリンリンのマスコットがついています。

毛布

価格:7,700円

キャンディを持ったクリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされた毛布。

寝るときも“リルリンリン”と一緒に過ごせます☆

ルームソックス

価格:2,200円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたルームソックス。

寒い冬でもあたたかく過ごせます。

マグカップ

価格:2,100円

クリスマスの妖精“リルリンリン”デザインのマグカップ。

ちょこんと座った姿がかわいい!

裏面には後ろ姿が描かれています。

トレー

価格:1,900円

クリスマスの妖精“リルリンリン”デザインのトレー。

クリスマスツリーと一緒に描かれたほっこりアートが魅力です。

カトラリーセット

価格:2,000円

“リルリンリン”デザインのカトラリーセット。

スプーンは雪の結晶、フォークにはキャンディがかわいくデザイン。

ステンレスボトル

価格:3,800円

“リルリンリン”デザインのステンレスボトル。

蓋がクリスマスケーキになっていてかわいい☆

手持ちバルーン

価格:1,000円

チェック柄がおしゃれな手持ちバルーン。

クリスマスらしいカラーのリボンも付いています。

トートバッグ

価格:4,600円

クリスマスの妖精“リルリンリン”のトートバッグ。

もこもこな総柄がかわいい!

バッグチャーム

価格:1,500円

大きいキャンディーを持ったかわいいクリスマスの妖精“リルリンリン”のバッグチャーム。

裏面にチャックがついていて、小物が入れられます。

ポータブルクッション

価格:2,400円

横を向いたり、いろいろなクリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたポータブルクッション。

クッションを入れる袋付きです。

ミニタオルセット

価格:1,700円

クリスマスの妖精“リルリンリン”デザインのミニタオルセット。

柄違いの2枚セットです。

きんちゃくセット

価格:2,400円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたきんちゃく。

柄違いの2枚セットです。

お土産にもぴったりです。

ハンドクリームセット

価格:2,500円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたハンドクリーム3個セット。

ホワイトマシュマロの香り、ホットココアの香り、クリスマスジンジャーブレッドの香りです。

メッセージカード&ギフト袋

価格:1,200円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたメッセージカード。

ギフト用の袋もついています。

メッセージカード4枚、ギフト袋4枚(2柄×2枚)がセットになっています。

ランタン

価格:2,700円

サンタ帽がかわいいデザインのランタン。

ピンクや

緑、

青などいろいろな色に光ります。

夜のパークでも

お家でも光らせて楽しめます!

夜のパーク散策のおともに持ち歩きたいグッズです。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格:1,600円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉。

ジンジャークッキーやキャンディケーンなども一緒にデザインされた楽しい雰囲気が魅力☆

マシュマロ

価格:700円

星型の箱がかわいいマシュマロ。

チョコクリームといちごクリーム入りの2つの味が楽しめます。

クッキー

価格:1,000円

クリスマスの妖精“リルリンリン”をモチーフにしたクッキー。

中身は個包装なのでお土産におすすめです☆

チョコレート

価格:1,200円

スウィート&ミルクとホワイト&ミルクのチョコレート。

チェック柄がおしゃれなデザインです。

クリームフィルド・ビスケット

価格:1,300円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされた靴下の形をした袋に入ったクリームフィルド・ビスケット。

いろいろな“リルリンリン”が描かれているチョコクリーム入りのお菓子です。

ココア マシュマロ付き

価格:1,300

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされた包装がかわいいココア。

ミッキーシェイプのマシュマロをトッピングして楽しめます。

キュービックチョコレートクランチ

価格:1,300円

キュービックチョコレートクランチ3箱セット。

ミルクとバターキャラメル、2つの味が楽しめます。

グミ

価格:800円

クリスマスの妖精“リルリンリン”の形をしたアップル味のグミ。

20個入りです。

アーモンドチョコレートバー

価格:1,800円

クリスマスの妖精“リルリンリン”がデザインされたバッグ付きのお菓子。

ミルクとホワイトのアーモンドチョコレートバーです。

アソーテッド・スウィーツ

価格:2,000円

いろんなお菓子を詰め合わせたアソーテッド・スウィーツ。

ホワイトチョコレートコーチングのバウムクーヘンやバター&グリーンアップル、チョコレート&ラズベリーのクッキー、チョコレートのマドレーヌなど、いろいろなお菓子が楽しめます。

菓子詰め合わせ

価格:1,400円

大きな箱に入ったお菓子の詰め合わせ。

しお味、あましお味、ミートドリア風味のおせんべい、柿の種、ミルクチョコレート柿の種などのいろいろな菓子が楽しめます。

装い新たに優しい色合いの衣装に身を包んだクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズが登場。

東京ディズニーリゾートにて2024年11月8日より販売される“リルリンリン”のクリスマスを楽しめる身につけグッズやお土産の紹介でした☆

