東京ディズニーリゾートでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

今回は、東京ディズニーシー「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供されるスペシャルコースを紹介します。

東京ディズニーシー/S.S.コロンビア・ダイニングルーム“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルコース

価格

ローストビーフをお選びの場合:\9,800

ビーフシチューをお選びの場合:\12,600

黒毛和牛のグリルをお選びの場合:\12,600

黒毛和牛のグリルとローストビーフをお選びの場合: \14,800

販売期間:2024年11月8日(金)から12月25日(水)

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

アペタイザー盛り合わせ シェーブルチーズと生ハムのシュー仕立て、サーモンとブロッコリーのガトー仕立て、蟹のフランカンパチとほうれん草のムース、マスタードソースミナミイセ エビのオーブン焼き黒毛和牛サーロインのグリルとローストビーフ、マディラ風味の赤ワインソース マッケンチーズ添えパン苺とチョコとピスタチオのヴェリーヌ、ラズベリーソルベコーヒーまたは紅茶

クリスマスをイメージしたスペシャルメニューを、11月8日(金)から先行販売。

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」ではスペシャルコースを提供。

アペタイザーは白銀の世界とクリスマスリースをモチーフにした一皿!

サンタクロースの乗るソリをイメージしたシュー生地には、セミドライフルーツや生ハムなどを乗せ、ソリの滑る跡をバルサミコソースで表現しています。

ハーブソルトで味付けしたミナミイセエビと、カンパチの上にほうれん草のムースを乗せた一皿は、マスタードの風味がアクセントとなっています。

肉料理に添えたコクのあるマディラ風味のソースには銀箔を加え、夜空に雪が降り始めたホワイトクリスマスがイメージされています。

デザートはコリアンダーを加えたスパイシーなチョコレートムースやブラウニー、ピスタチオ、ストロベリーを合わせたヴェリーヌと、レモンソースを添えたラズベリーシャーベットが楽しめます☆

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルコースは11月8日より販売です。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

