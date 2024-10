寺田倉庫株式会社が運営する現代アートのコレクターズミュージアム「WHAT MUSEUM」は、2024年10月4日(金)から2025年3月16日(日)まで奥中章人「Synesthesia ―アートで交わる五感―」展を開催する。タイトルの「Synesthesia(シナスタジア)」とは「共感覚」という意味で、この展覧会は美術家の奥中さんが独自に解釈した「Synesthesia(シナスタジア)」を超巨大バルーンに落とし込んだ展示となっている。

展示室いっぱいに膨らむバルーン

触るとさまざまな色合いに変化する幻想的なバルーン

【写真】中には巨大な水枕も!

写真やカメラの概念を取り入れた作品を展示

松山智一さんのコンセプチュアルな作品も

■超巨大な体験型バルーン状彫刻作品とは!?そもそも“インスタレーション”とは、絵画、彫刻、写真、映像に並ぶ現代美術の表現方法のうちのひとつで、室内外にオブジェや装置を置いて空間を構成し、その空間自体を作品として体験させる作品のこと。本展覧会では、空間ごとアートにしてしまうインスタレーション作品として、今回のために作られた12メートルにおよぶバルーン状の作品を展示。さまざまな色合いに変化し、幻想的な作品でありながらも、12メートルという大きさを誇るこの作品は、インスタレーション作品というだけあって“ただ鑑賞するだけの作品”ではない。写真のように、触ってバルーンを感じてみたり、中を歩いてみたり、バルーンの中にある水枕に寝転んでみるのもいいかもしれない。全身を使って作品を体験し、水枕やバルーンの動きを感じることにより、普段はその形を見ることができない空気、水、光、そして他者との関係性などさまざまなものとの“つながり”を五感を使って確認してみてほしい。現代アートは難しく捉えられがちだが、作品の楽しみ方は人それぞれ。ぜひ自分の思うままに楽しんでみてほしい。■WHAT MUSEUMではT2 Collection「Collecting? Connecting?」展も同時開催!作者:和田礼治郎作品名:STILL LIFE制作年:2024年(C)和田 礼治郎 STILL LIFE 2024 200 x 150 x 30 cm 果実、強化ガラス、真鍮、ブロンズ 撮影:表恒匡 協力:SCAI THE BATHHOUSE作者:松山智一作品名:Baby, It's Cold Outside制作年:2017年(C)Tomokazu Matsuyama Photographer:Yojiro Imasaka株式会社ブレインパッドの共同創業者の高橋輶史さんが収集している宮島達男さん、名和晃平さん、和田礼治郎さん、松山智一さんなど、近年彼が惹かれているコンセプチュアルな作品を中心に約35点を紹介する。昨年、母国日本で初めて大規模個展を行い、今注目を集めている松山智一さんや、名和晃平さんの人気シリーズ「PixCell」から「PixCell-Camera」など、注目作品も数多く展示予定!本展覧会は、奥中章人「Synesthesia ―アートで交わる五感―」展と並行して、WHAT MUSEUMで鑑賞することができる。