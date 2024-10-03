【仏・凱旋門賞枠順】日本のシンエンペラーは11番ゲート、武豊騎手騎乗のアルリファーは9番ゲート
現地時間6日にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞(3歳上牡牝・仏G1・芝2400m)の出走馬、ゲート番が確定した。
日本から参戦のシンエンペラーは11番ゲート、武豊騎手が騎乗するアルリファーは9番ゲートに決まった。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英語表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-1 ザラケム/Zarakem
牡4、仏・J.レニエ厩舎、C.デムーロ騎手
2-13 アヤザーク/Haya Zark
牡5、仏・A.フアシェ厩舎、W.ビュイック騎手
3-2 ファンタスティックムーン/Fantastic Moon
牡4、独・S.シュタインベルク厩舎、R.ピーヒュレク騎手
4-9 アルリファー/Al Riffa
牡4、愛・J.オブライエン厩舎、武豊騎手
5-12 セヴェナズナイト/Sevenna's Knight
牡4、仏・A.ファーブル厩舎、M.バルザローナ騎手
6-14 コンティニュアス/Continuous
牡4、愛・A.オブライエン厩舎、C.スミヨン騎手
7-3 ブルーストッキング/Bluestocking
牝4、英・R.ベケット厩舎、R.ライアン騎手
8-16 マルキーズドゥセヴィニエ/Mqse De Sevigne
牝5、仏・A.ファーブル厩舎、A.プーシャン騎手
9-8 ルックドゥヴェガ/Look De Vega
牡3、仏・C＆Y.レルネール厩舎、R.トーマス騎手
10-11 シンエンペラー/Shin Emperor
牡3、日・矢作芳人厩舎、坂井瑠星騎手
11-15 サンウェイ/Sunway
牡3、英・D.ムニュイジエ厩舎、O.マーフィー騎手
12-7 デリウス/Delius
牡3、仏・JC.ルジェ厩舎、I.メンディザバル騎手
13-5 ソジー/Sosie
牡3、仏・A.ファーブル厩舎、M.ギュイヨン騎手
14-10 ロスアンゼルス/Los Angeles
牡3、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
15-6 シュルヴィー/Survie
牝3、仏・N.クレマン厩舎、T.マーカンド騎手
16-4 アヴァンチュール/Aventure
牝3、仏・C.フェルラン厩舎、S.パスキエ騎手