はちみつビューティブランド「HACCI」は10月1日、ハロウィンシリーズのギフトセット「Trick or Beauty」「Trick or Honey」を発売した。Trick or Beauty「Trick or Beauty」(6,930円)は、はちみつの恵みをたっぷりと閉じ込めたスキンケアセット。ハニーローションとボディウォッシュ、ボディクリームに、ハーブティー、フェイスオイルを詰め合わせた。Trick or Honey「Trick or Honey」(3,564円)は、人気のハンドクリームとスイーツを組み合わせたセット。はちみつキャンディと和栗はちみつに、ハンドクリームが付いている。いずれのセットも、遊び心あふれるスペシャルBOX入り。