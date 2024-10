東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

「ミッキーマウス」と仲間たちがクリスマスを楽しんでいる様子が描かれたグッズなどが登場します。

今回は、“ディズニー・クリスマス2024”を思いきり楽しめるさまざまなグッズをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”クリスマスを思いきり楽しめる身につけグッズ・お土産

発売日:2024年11月8日(金)

販売店舗:

東京ディズニーランド/雑貨類:ディズニー&カンパニー、お菓子類:ワールドバザール・コンフェクショナリー

東京ディズニーシー/全て:ガッレリーア・ディズニ

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて41日間にわたり開催されるスペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”

東京ディズニーランドでは、2015年から実施していたパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」が2024年でファイナルを迎え、「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」として実施されます。

東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーでミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いでごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアを中心に、グッズやメニュー、アトモスフィア・エンターテイメントなどが楽しめる「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」を開催。

そんな“ディズニー・クリスマス2024”を思いきり楽しめるグッズをまとめて紹介していきます☆

セーター

価格:6,900円

くるみ割り人形の「ミッキーマウス」がデザインされたセーター。

セーターを着てパークでもおうちでもクリスマスを思いきり楽しむことができます。

だきまくら

価格:4,900円

クリスマスのコスチュームを身につけた「プルート」のだきまくら。

パークでもおうちでも「プルート」と一緒にクリスマスを楽しめます。

ショルダーバッグ

価格:2,900円

「プルート」をデザインしたショルダーバッグ。

プレゼントを入れるくつしたの中に「プルート」がはいっているデザインです。

ぬいぐるみバッジ ミッキーミニーマウス

価格:2,500円

クリスマスのコスチュームを身につけたミッキーのぬいぐるみバッジ。

トナカイのルームシューズがポイントです。

ぬいぐるみバッジ ミニーマウス

価格:2,500円

クリスマスのコスチューム姿で登場する「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

「ミッキーマウス」からプレゼントでもらったおそろいのマフラーがポイントです。

ぬいぐるみバッジ プルート

価格:2,500円

クリスマスのコスチュームを身につけたプルートのぬいぐるみバッジ。

ネイビーのニットがかわいい、クリスマスにぴったりな身につけグッズです。

ポストカードセット

価格:750円

大切な人に特別なメッセージをおくれるポストカード3枚セット。

クリスマスを楽しんでいるディズニーの仲間たちが描かれています。

チャーム

価格:1個 800円

ディズニーの仲間たちをクリスマスのおもちゃに見立てたデザインのチャーム。

全6種類の中から何が出るかはお楽しみです。

※全6種のうちどれか1つが入っています

※価格は、1個の価格です

チャームセット

価格:4,800円

全種類そろえたい方にぴったりなチャームセット。

チャームにはポンポンも一緒に付いています。

クリアホルダーセット

価格:700円

クリスマスを楽しんでいるディズニーの仲間たちを描いたクリアホルダー。

異なるデザインを使用したクリアホルダーが2枚セットになっています。

ボールペン〈ジュース〉セット

価格:2,300円

おみやげにもぴったりなボールペン〈ジュース〉セット。

ディズニーの仲間たちをクリスマスのおもちゃに見立てたデザインのボールペン黒色が6本セットになっています。

マグカップ

価格:1,900円

おもちゃに見立てたディズニーの仲間たちをデザインしたマグカップ。

落ち着きのあるカラーに仕上げられた、大人かわいいドリンクウェアです。

リースA

価格:4,000円

「ミッキーマウス」をモチーフにしたクリスマスにぴったりなリース。

おうちにかざって楽しめるクリスマスグッズです。

リースB

価格:2,000円

おうちにかざってクリスマスを楽しめる「ミッキーマウス」をモチーフにしたリース。

中央にレイアウトされた大きなリボンがポイントです。

ウォッシュタオル

価格:950円

クリスマスを楽しんでいるデザインを使用したウォッシュタオル。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」「プルート」が描かれています。

フェイスタオル

価格:1,700円

おもちゃに見立てたディズニーの仲間たちをたっぷりデザインしたフェイスタオル。

びっくり箱やくるみ割り人形など、様々なアートが楽しめます。

きんちゃく

価格:900円

反面ずつ異なるアートを使用したきんちゃく。

お菓子やコスメなどの小物類をまとめておくのに便利です。

ブランケット

価格:5,000円

肩から羽織ったりひざ掛けとしたり使用したりと、幅広いシーンで活躍してくれるブランケット。

靴下をモチーフにした収納ケースもついています。

レジャーシート

価格:950円

クリスマスを楽しんでいる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」「プルート」を描いたレジャーシート。

持ち運びに便利な収納袋つきなのも嬉しいポイントです。

カンバッジ

価格:500円

“ディズニー・クリスマス2024”のアートを使用したカンバッジ。

満面の笑みで靴下をくわえる「プルート」に注目です。

ピンバッジ

価格:1,200円

ゴールドの縁取りが華やかなピンバッジ。

中央には大きなクリスマスツリーが配されています。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉セット

価格:2,800円

東京ディズニーランドのアトラクション「ウエスタンリバー鉄道」をモチーフにしたトミカセット。

クリスマス限定の特別なデザインが使用されています。

ショッピングバッグ

価格:1,200円

パークでのお買い物にぴったりなショッピングバッグ。

中身が見えにくいファスナー仕様になっています。

チョコレートクランチ

価格:2,000円

「ミッキーマウス」たちをデザインした缶がかわいいチョコレートクランチ。

ミルクとホワイトのチョコレートクランチが入った、個包装タイプのチョコレートです。

アソーテッド・チョコレート

価格:1,200円

ディズニーの仲間たちをおもちゃに見立てたデザインの缶がかわいいチョコレート。

ミルク(モルトパフ)、スウィート(モルトパフ)、バニラ風味、ストロベリー風味&ミルク、バナナ風味&ミルク、キャラメル風味&スウィート、メロン風味&ミルクの色々な味や形のチョコレートが9個入っています。

アソーテッド・クッキー

価格:1,600円

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」を描いたデザインのクッキー缶。

バタークッキー(プリント入り)、ホワイトチョコレートカバード・バタークッキー、ミルクチョコレートカバード・バタークッキー、グリーンアップルクッキー、バター&オレンジクッキー、チョコレートクッキーの色々な形や味のクッキーが入っています。

キャンディー

価格:900円

丸い缶がかわいいストロベリー風味のキャンディー。

丸い缶はオーナメントとしても使えます。

マドレーヌ

価格:1,400円

おみやげにぴったりなマドレーヌ缶。

プレーンマドレーヌとチョコレートマドレーヌが入っています。

ビスケット

価格:900円

カラメルシナモン味のビスケットをアソートしたお菓子ボックス。

個包装のビスケットが10個入っています。

チーズインスナック

価格:700円

みんなでシェアするのにぴったりな「チーズインスナック」

チキンとトマトのカルツォーネ味のチーズインスナックです。

ミッキーマウスと仲間たちがクリスマスを楽しんでいる様子が描かれたグッズや、カチューシャなど”ディズニー・クリスマス2024”を思いきり楽しめる身につけグッズが登場。

東京ディズニーリゾートにて2024年11月8日より販売される“ディズニー・クリスマス2024”クリスマスを思いきり楽しめるグッズ・お土産の紹介でした☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 続きを見る

オリジナルのオーナメントが作れる!東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ オリジナルのオーナメントが作れる!東京ディズニーシー“ディズニー・クリスマス2024”「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」グッズ 続きを見る

© Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カチューシャやぬいぐるみバッジ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”身につけグッズ・お土産 appeared first on Dtimes.