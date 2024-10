タレントでモデルのpeco(29)が3日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真を披露した。

pecoはストーリーズで「ひさしぶりに荒川ちゃんとランチ」とコメント。お笑いコンビ「エルフ」の荒川との2ショット写真を公開した。

荒川はこの投稿を引用する形で「わたしの女神」と返信。「まぢで心から大好きです ありがとうございました Thank you so mach」と号泣の絵文字とハートマークを添えて感謝した。