「最高の姿を見せるサムライ軍団」日本代表の最新メンバー27人に韓国メディアも反応！「コアな選手たちを全員招集している」
日本サッカー協会は10月３日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表のメンバー27人を発表した。
サウジアラビア戦（現地10日）、オーストラリア戦（15日）に向けて、遠藤航や三笘薫、久保建英といった常連組の選手たちに加えて、初招集の大橋祐紀やパリ五輪で主将を務めた藤田譲瑠チマも選出された。
これを受けて、韓国メディア『Inter Football』は、「最高の姿を見せるサムライ軍団のメンバーが発表された」と報道。「森保監督はコアな選手たちを全員招集している」と伝えた。
また日本代表の現状について、「爆発的な強さを見せて、９月の２連戦で最高の結果を出した日本は、FIFAランキングで16位に上がった。中国、バーレーンに完璧に近い内容で圧勝したのが大きく作用した」と紹介している。
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
なお、森保ジャパンのメンバー27人は以下のとおり。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）※
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
サウジアラビア戦（現地10日）、オーストラリア戦（15日）に向けて、遠藤航や三笘薫、久保建英といった常連組の選手たちに加えて、初招集の大橋祐紀やパリ五輪で主将を務めた藤田譲瑠チマも選出された。
これを受けて、韓国メディア『Inter Football』は、「最高の姿を見せるサムライ軍団のメンバーが発表された」と報道。「森保監督はコアな選手たちを全員招集している」と伝えた。
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
なお、森保ジャパンのメンバー27人は以下のとおり。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）※
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部