「AirPods 4」新発売の2024年9月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/10/3
「BCNランキング」2024年9月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
10位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
10位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。