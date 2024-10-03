¡Ê¤Þ¤È¤á¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï743±ß¹â¡¢¼óÁê¤ÎÍø¾å¤²¿µ½ÅÈ¯¸À¤òºàÎÁ¤Ë¾å¾º
Åìµþ»Ô¾ì¤Þ¤È¤á
1.³µ¶·
ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢È¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÆüÈæ650±ß¹â¤Î38,459±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Ä«Êý¤Ë1¥É¥ë146±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ó¤êÉÕ¤Áá¡¹¡¢1,047±ß¹â¤Î38,856±ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÀÐÇË¿·¼óÁê¤ÎÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¿µ½Å»ÑÀª¤¬ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬¾å¾º¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Êý¤Î¹âÃÍ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Á°¾ì¤ÏÁ°ÆüÈæ846±ß¹â¤Î38,655±ß¤Ç°ú¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ô¤¬È¿È¯¡¢Á°ÆüÈæ0.9¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù
¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê6857¡Ë¤Ï°ú¤±´ÖºÝ¤ËÁ°ÆüÈæ309±ß¡Ê4.7¡ó¡Ë¹â¤Î6,866±ß¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX¡Ë¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢³°»ñ¾Ú·ô¤Ë¤è¤ëÌÜÉ¸³ô²Á¤Î°ú¤¾å¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÂçÉý¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÁý³Û¤äÃæ¹ñ¤ò´Þ¤àÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー¤ÎDRAMÅê»ñ¤¬³è¶·¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ÏÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¹¥È»þ´Ö¤Î³ÈÂç¤Î²¸·Ã¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9024¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢Á°ÆüÈæ460±ß¡Ê14.5¡ó¡Ë¹â¤Î3,566±ß¤ÈµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤¬Á°´ü¤Î3.1ÇÜ¤È¤Ê¤ë840²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¡¢4¡ó¸º¤Î260²¯±ß¤È¤¹¤ë½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢2016Ç¯3·î´ü°ÊÍè9´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼ÒNW¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦Éé¤Î¤Î¤ì¤óÈ¯À¸±×¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥ãー»ö¶È¤Ê¤É¤Î¶ÈÀÓ¤¬Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î·è»»ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢²â¤¬´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê3498¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î´ü¡Êº£´ü¡Ë¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤¬Á°´üÈæ99¡óÁý¤Î100²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ì»þ¡¢Á°ÆüÈæ3,980±ß¡Ê25.7¡ó¡Ë¹â¤Î19,490±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë2029Ç¯8·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤âÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Î½ãÍø±×¤òº£´ü¸«ÄÌ¤·¤Î5ÇÜ¤È¤Ê¤ë500²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡¢º£´ü¤ÎÂçÉýÁý±×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¾¾²°¥Á¥§ー¥ó¡Ê7545¡Ë¤âÁ°ÆüÈæ51±ß¡Ê2.1¡ó¡Ë¹â¤Î2,493±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯2～8·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤Ë¤Æ¡¢Ãæ´Ö½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Èæ0.3%¤Î¸º±×¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢´ó¤êÉÕ¤¸å¤Ï¼å´Þ¤à¤â¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ÈÁýÇÛ¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î0.4%¤Ë¤¢¤¿¤ë24Ëü3000³ô¡¢¶â³Û¤Ç5²¯±ß¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¡¢¤Þ¤¿Ãæ´ÖÇÛÅö¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤«¤é1±ßÀÑ¤ßÁý¤·1³ôÅö¤¿¤ê15±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤ò¹¥´¶¤·È¿Å¾¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÃÈñºâ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê9983¡Ë¤Ï¡¢²ÆÊª¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ç9·î¤Î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Èæ22.1%Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Á°Ç¯Èæ1,890±ß¹â¡Ê4.0%¡Ë¤Î48,670±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë9·î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬13.4%Áý¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎÉÉÊ·×²è¡Ê7453¡Ë¤â°ì»þ¡¢Á°Ç¯Èæ113.5±ß¹â¡Ê4.4%¡Ë¤Î2,713.5±ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ë¸ºÂ®·üÇ°¤Î¤¢¤Ã¤¿¾®Çä´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
VIEW POINT: ÌÀÆü¤Ø¤Î»ëÅÀ
ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤ÎÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¸ºÂà¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¾ðÀª¤Ï°ú¤Â³¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤ë¥Ë¥åー¥¹¼¡Âè¤Ç¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü21»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤È¡¢Æ±23»þº¢¤ÎISMÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Î2»ØÉ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ISMÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ï¡¢2¥ö·îÏ¢Â³¤Ç³ÈÂç·÷¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µËö¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¹µ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤Æ°¸þ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü¤Ï°ú¤±¸å¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ÂÀîÅÅµ¡¡Ê6506¡Ë¤Î·è»»¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¡Ê4825¡Ë¤ä¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¤Î¡Ê7611¡Ë·è»»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô