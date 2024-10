インディーゲームパブリッシングブランド“PLAYISM”は、個人デベロッパーLizardryが開発し、Steamやモバイルアプリで配信中の性格診断ができるアドベンチャーゲーム『Refind Self: 性格診断ゲーム』を本日3日にNintendo Switchで発売した。発売記念セールとして10月9日まで10%オフで、また、デベロッパーの前作『7 Days to End with You』を所有している人は20%オフで購入できる。

※以下、リリースより引用。Nintendo Switch版では新たに性格シェアや比較をより楽しめるようにする機能を追加しています。(Steam版、モバイルアプリ版へのアップデートも予定しております)性格のシェアや検索機能を利用するためにはインターネット接続とあわせて、ニンテンドーアカウントと連携したユーザーでのプレイが必須となります。ご友人やご家族などとSwitch本体1台で一緒にプレイして、診断結果IDを取得する場合、各プレイヤーはニンテンドーアカウントと連携したユーザーを作成する必要があります。性格診断の結果IDはNintendo Switchのプレイヤー間だけでなく、Steamやモバイルアプリのプレイヤーとも相互利用できますので、プレイした端末に関係なくご友人や推しの結果IDから性格を見たり、自分と比較してお楽しみいただけます。■ゲーム紹介ゲームって、性格が出ると思いませんか?ゲームをどうプレイしているか、そこにはその人の性格が出ているもの。人型ロボットの物語を描いたシンプルな探索型アドベンチャーゲームのプレイを通じて、自分の性格を知ることができます。本作のプレイ時間は1回1時間程度で、3回プレイすると全ての性格診断が完了します。【ストーリー】貴方は見た目が人間のロボット。この世界にいるのは色々な形をした、様々な目的で造られたロボットたち。貴方を造った博士との思い出の場所をたどり、彼らロボットたちと交流し、博士が望んだ未来、あなたに託されたものが何だったのかを解き明かしてください。【遊び方】気の向くままに移動し、会話し、調べたり、ミニゲームをしたり、自由にプレイしてみてください。ゲームオーバーはなく、正しい進め方や間違った進め方もありません。【性格診断】何か行動する度に性格の分析が行われ、完了すればゲームクリア。貴方の性格が発表されます。より詳しい性格が知りたければ、もう一度プレイするのもいいでしょう。勿論、物語の真実を知りたい人も。【性格比較】性格診断結果はオンラインデータベースに保存され、貴方だけの結果IDが発行されます。結果IDをシェアして、誰かの性格診断結果を見たり、自分との性格を比較したりできます。■新規実装機能詳細【性格シンプル表示】3周クリアすることで「貴方が最も象徴する性格」「貴方を補足する性格」「貴方の秘められた性格」「貴方から最も遠い性格」といった4つのカテゴリで診断結果が行われます。通常の性格画面では1種類ごとに性格が表示されますが、「シンプル表示」に切り替えると全5種類の性格が1つの画面で表示されます。スクリーンショットや画面の写真を撮って誰かに見せる時に最適です。【性格診断結果IDの二次元コード表示】性格診断結果のIDは英数大小文字記号が含まれた長い文字列です。結果IDをSNS等で誰かに伝える時に打ち間違いがないように変換された二次元コードで表示させることができます。【IDブックマーク】お気に入りの性格診断結果IDを10個登録でき、性格比較時にブックマークから呼び出すことができます。【総合データ】3周クリアして全ての性格診断が完了すると、あなたの性格を構成する23種の性格の割合を見ることができます。あなたが選択した様々な行動によってこれらの値が計算されています。『Refind Self: 性格診断ゲーム』は、Nintendo Switch向けに配信中。