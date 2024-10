ハワイの朝食を中心にカフェメニューやアメリカンメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」

「Eggs ’n Things」に、ハロウィンの魔法にかかったパンケーキ「ハロウィンブラッディパンケーキ」が数量限定で登場します☆

Eggs ’n Things「ハロウィンブラッディパンケーキ」

販売期間:2024年10月16日(水)〜10月31日(木)

価格:2,200円(税込)

テイクアウト:不可

限定数量:各店舗にて1日35食限定

販売店舗:国内のEggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee全店舗

Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに「ハロウィンブラッディパンケーキ」が登場。

各店舗1日35食限定で販売されるハロウィンメニューです。

パンケーキには紫いもを使った色鮮やかなパンケーキにスパイダー模様がかわいい自家製パンプキンクリーム、チョコレートホイップクリームをたっぷりトッピング。

トップにのせたジャック・オ・ランタンや

コウモリのチョコレートと一緒に味わうことができます。

また、かわいいおばけたちがジャックした「ハロウィンブラッディパンケーキ」の中には、Eggs ’n Thingsならではのいたずら(トリック)が隠されているのもポイント。

こっくりとした味わいのパンプキンクリームと、ベリーソースの爽やかな酸味がよく合います。

紫いもをたっぷり練りこんだパンケーキにスパイダー模様のパンプキンクリームをのせた数量限定メニュー。

Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeにて2024年10月16日より販売される「ハロウィンブラッディパンケーキ」の紹介でした☆

