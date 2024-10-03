à°¦¤æ¤¨¤Î±£ÊÃá¥À¥Á¥ç¥¦Èî¸å¡¢¥É¥ê¥«¥àÃæÂ¼¤È¤Îà¸«¤»¤Ê¤¤á2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤ë¤È²ø¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦俱³ÚÉô¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Ž¥Èî¸å¹î¹¤È²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDREAMS COME TRUE¡×¤ÎÃæÂ¼Àµ¿Í¤È¤Îà²ø¤·¤¤á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¥«¥à¤µ¤ó¥¦¥é¥ï¥óLIVE½ª¤ï¤ê¤ÇÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¡¢¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ëÈî¸å¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯¤½¤ÎÎÙ¤Ë¾Ð´é¤ÇÎ©¤ÄÃæÂ¼¤Î»Ñ¤¬Ç¼¤á¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¸Î¤«ÃæÂ¼¤Î´é°Ê³°¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ñÌ¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢LIVE¤Î°á¾Ø¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÃæÂ¼¤Î°áÁõ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤°Ù¤ÎÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ä¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸«¤»½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥â¥¶¥¤¥¯¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤ÃæÂ¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤ë¤È²ø¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¾Ð¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½é»²²Ã¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤é¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÆ¤¤¥â¥¶¥¤¥¯¤¬°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ª¿´¸¯¤¤¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬Á´¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥¶¥¤¥¯³°¤·¤¿¤Î¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£