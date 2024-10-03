日本サッカー協会は3日、FIFAワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦（11日）とオーストラリア戦（15日）を戦う代表メンバー27人を発表した。

伊東純也（スタッド・ランス/フランス)、遠藤航（31、リバプール/イングランド）、久保建英（22、レアル・ソシエダ/スペイン）、堂安律（26、フライブルク/ドイツ）らが前回の招集に続き順当に選出され、初招集は大橋祐紀（28、ブラックバーン/イングランド2部）。今シーズンサンフレッチェ広島からイングランド2部・古豪のブラックバーンへ完全移籍。デビュー戦から公式戦3試合連続でゴールを決めクラブ史上72年ぶりの快挙を成し遂げた遅咲きストライカーが唯一選ばれた。また、前回（9月の中国戦、バーレーン戦）から細谷真央（柏レイソル）、浅野拓磨（スペイン/マジョルカ）らが外れた。

ここまで森保ジャパンは9月に行われた初戦の中国に7‐0で大勝し、2戦目のバーレーンにも5‐0と圧勝で2連勝を飾った。グループCの日本は首位でサウジアラビア戦を迎える。最終予選は2次予選を突破した18チームが、6チームずつ3組に分かれて、ホーム＆アウェーの総当たりで対戦。各グループの上位2チーム、合計6チームが、FIFAワールドカップ2026への出場が確定する。各組3位、4位はアジアプレーオフに進む。

【メンバー一覧】

■GK

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

鈴木彩艶（パルマ/イタリア）

■DF

長友佑都 （FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ベルギー ）

板倉滉 （ボルシアMG/ドイツ）

町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ/ベルギー）

瀬古歩夢（グラスホッパー/スイス）

菅原由勢（サウザンプトン/イングランド）

望月ヘンリー海輝（FC町田セルビア）

高井幸大（川崎フロンターレ)

■MF／FW

遠藤航（リバプール/イングランド）

伊東純也（スタッド・ランス/フランス)

南野拓実（モナコ/フランス）

守田英正（スポルティング/ポルトガル）

大橋祐紀 (ブラックバーン/イングランド２部)※初

鎌田大地（クリスタルパレス/イングランド）

三笘薫（ブライトン/イングランド)

小川航基（NEC/オランダ）

前田大然（セルティック/スコットランド）

旗手怜央（セルティック/スコットランド）

堂安律（フライブルク/ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

田中碧（リーズ・ユナイテッド/イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン/ベルギー）

【試合日程】

10月11日 日本 VS サウジアラビア ＠ジッダ（サウジアラビア）

10月15日 日本 VS オーストラリア ＠埼玉スタジアム2002（日本）

