日本代表、Ｗ杯アジア最終予選に臨むメンバー27人が決定！大橋祐紀が初招集、藤田譲瑠チマも約2年ぶり復帰
日本サッカー協会は10月3日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月の2連勝（中国代表に7−0、バーレーン代表に5−0）に続く勝利が期待される日本代表は、10月10日（現地時間11日）にアウェーでサウジアラビア代表、15日にホームでオーストラリア代表と戦う。
この大事な2連戦に向けて、森保一監督は27人を招集。今夏に加入したイングランド２部のブラックバーンで公式戦10試合・5ゴールと結果を出すFW大橋祐紀が初招集され、MF藤田譲瑠チマも約2年ぶり（2022年7月のE-1選手権以来）に復帰した。
一方でDF冨安健洋（アーセナル）、DF伊藤洋輝（バイエルン）、FW浅野拓磨（マジョルカ）などは、負傷を抱えているため今回の招集メンバーからは外れている。
10月の2連戦に臨む日本代表メンバーは以下の通り（※＝初招集）
【GK】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
【MF／FW】
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド２部）※
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド２部）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
（ABEMA NEWS）