Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/03¡Û3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬10·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþµÓÂçÃÀÈäÏª
9·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡£Æ±Æü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Perfume¤Î³Ú¶Ê¡ÖTOKYO GIRL¡×¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤è¤Í ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È²Ä°¦²á¤®¤Æ¡¢¤¹¤°¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥°¥ì¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤¿ÊÑ·Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþµÓÂçÃÀÈäÏª
¢¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓÈäÏª
9·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡£Æ±Æü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Perfume¤Î³Ú¶Ê¡ÖTOKYO GIRL¡×¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤è¤Í ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È²Ä°¦²á¤®¤Æ¡¢¤¹¤°¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û