森保ジャパン、サウジ＆豪州と戦う10月シリーズのメンバー発表！ 久保、伊東、遠藤らが招集、大橋が初選出！
日本サッカー協会は10月３日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表のメンバーを発表した。
９月にスタートした同予選で、森保ジャパンは初戦で中国に７−０、バーレーンに５−０とゴールラッシュで連勝。迎えた10月シリーズでは、現地10日に敵地でサウジアラビアと、15日にホームでオーストラリアと対戦する。
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
アジアの実力国との２連戦を戦うメンバーは、以下のとおりだ。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）※
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
※＝初招集
なお、サウジ戦の会場はジッダのキング・アブドゥラ・スポーツシティ・スタジアムで、日本時間で11日の３時にキックオフ予定。15日の豪州戦は埼玉スタジアム2002で開催。19時35分キックオフ予定で、すでにチケットは完売している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
９月にスタートした同予選で、森保ジャパンは初戦で中国に７−０、バーレーンに５−０とゴールラッシュで連勝。迎えた10月シリーズでは、現地10日に敵地でサウジアラビアと、15日にホームでオーストラリアと対戦する。
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
アジアの実力国との２連戦を戦うメンバーは、以下のとおりだ。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）※
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
※＝初招集
なお、サウジ戦の会場はジッダのキング・アブドゥラ・スポーツシティ・スタジアムで、日本時間で11日の３時にキックオフ予定。15日の豪州戦は埼玉スタジアム2002で開催。19時35分キックオフ予定で、すでにチケットは完売している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部