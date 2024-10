バーガーキングの人気メニュー「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化した「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が期間・数量限定で登場。

たっぷりの特製ガーリックソースに直火焼きビーフ4枚とチーズ4枚を使った、ボリューム満点なメニューです!

バーガーキング「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」

価格:単品 1,990円(税込)、セット 2,290円(税込)

発売日:2024年10月4日(金)〜

特典:オリジナルステッカー

販売店舗:バーガーキング ※東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません

直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している「バーガーキング」

2024年の“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、2024年9月より復活発売し大人気の、2023年の期間限定メニューとして売り上げナンバー1を記録した大ヒットメニュー「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」が登場します!

直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、チェダーチーズ4枚、味のアクセントのピクルスを重ねた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」

王道のケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」を増量して仕上げています。

たっぷりの特製ガーリックソースに直火焼きの100%ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚が極限の旨さの超大型バーガーです!

「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を注文する際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。

レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットしてもらえます。

持ちやすく、肉汁のおいしさたっぷりの真ん中から食べることが出来ます。

大型バーガー好きの方も、「にんにく・ガーリックバーガー」ファンの方も満足すること間違いなしの、たっぷりの特製ガーリックソースに直火焼きの100%ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚が極限の旨さの超大型バーガーです☆

また発売を記念し、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を1つ購入ごとに、「オリジナルステッカー」が1枚配布されます。

※「オリジナルステッカー」の事前の取り置きはできません

※「オリジナルステッカー」は数量限定です。無くなり次第終了となります

特製ガーリックソースたっぷり、直火焼きビーフパティ4枚。チーズ4枚の超大型ハンバーガー。

バーガーキングの「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」は、2024年10月4日(金)より、期間・数量限定で販売開始です!

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)です

※「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」に使用している特製ガーリックソースには辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了します

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告なく商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

