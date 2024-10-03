UNISON SQUARE GARDEN、アニメ『ブルーロック』オープニング主題歌「傍若のカリスマ」MVは“青”が基調
UNISON SQUARE GARDENが10月2日、ニューシングル「傍若のカリスマ」をリリースした。TVアニメ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』のオープニング主題歌でもある同曲のミュージックビデオが、10月6日21時にYouTubeプレミア公開される。
◆UNISON SQUARE GARDEN 動画 / 画像
10月6日、UNISON SQUARE GARDENは＜TOUR 2024「20th BEST MACHINE＞の最終日を迎える。結成20周年を祝うツアーファイナルに、メンバーからのプレゼントとして「傍若のカリスマ」ミュージックビデオが届けられるかたちだ。その映像は、“青”を基調としたもの。疾走感のある光の中でメンバーの演奏が映える幻想的な仕上がりとなった。
■「傍若のカリスマ」MVスポット映像
番組名：TOWER RECORDS COUNTDOWN (放映期間：10/2〜10/8)
放送時間：毎日9:00〜23:00、1,2回／時間 (5分番組）
設置場所：http://www.flags-vision.co.jp/
▼シブヤテレビ
番組名：TOWER RECORDS RECOMMENDS (放映期間：10/2〜10/8)
放送時間：毎日9:00〜24:00、1回/時間 ※20時以降無音放映(3分番組)設置場所：http://www.sib.tv/service/#service-vision
▼スカイビジョン
【番組名】TOWER RECORDS RECOMMENDS (放映期間：10/2〜10/8)
【放送時間】毎日7:00〜21:00、1回/時間(5分番組)
【設置場所】JR倉敷駅南口シティプラザ西ビル4F
■20thシングル「傍若のカリスマ」
2024年10月2日(水)リリース
※TVアニメ『ブルーロック』第2期オープニング主題歌
【初回生産限定盤(CD+BD)】TFCC-89781〜89782 \2,970(税込)
・初回生産限定盤付属Blu-ray内容：後日発表
【通常盤(CD)】TFCC-89783 \1,320(税込)
▼CD収録曲
01. 傍若のカリスマ
02. 憂鬱はプリンセス
▼初回生産限定盤付属Blu-ray
「UNICITY Vol.2」 at Zepp Haneda 2024.03.04
春が来てぼくら／harmonized finale／mix juiceのいうとおり／オリオンをなぞる
■TVアニメ『ブルーロック』第2期
放送開始：10月5日(土)より全14話放送スタート
放送日：毎週土曜よる11時30分〜
放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて
※初回は『ブルーロック』スペシャルナイト！”。夜10時から『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が地上波初放送
※深夜0時からTVアニメ第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』放送開始
※10月12日以降毎週土曜 夜11時30分からテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて放送
公式サイト：https://bluelock-pr.com
公式X(Twitter)：https://twitter.com/BLUELOCK_PR
■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」＞
09月08日(日) 大阪・大阪城ホール
09月11日(水) 静岡・アクトシティ浜松大ホール
09月14日(土) 北海道・カナモトホール
09月16日(月祝) 石川・本多の森北電ホール
09月17日(火) 愛知・センチュリーホール
09月21日(土) 福岡・サンパレス
09月22日(日) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ
09月28日(土) 香川・サンポートホール高松
10月01日(火) 栃木・宇都宮市文化会館
10月02日(水) 宮城・サンプラザホール
10月05日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月06日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025 「Charisma & Princess」＞
01月10日(金) 東京・ガーデンシアター有明
01月11日(土) 東京・ガーデンシアター有明
01月17日(金) 宮城・GIGS
01月31日(金) 北海道・Zepp Sapporo
02月07日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
02月08日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
02月12日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
02月13日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama
02月17日(月) 愛知・Zepp Nagoya
02月18日(火) 愛知・Zepp Nagoya
02月26日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
02月27日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
03月05日(水) 東京・Zepp Haneda
03月06日(木) 東京・Zepp Haneda
関連リンク
◆UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト
◆UNISON SQUARE GARDEN レーベルサイト