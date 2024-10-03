■「傍若のカリスマ」MVスポット映像



▼フラッグスビジョン番組名：TOWER RECORDS COUNTDOWN (放映期間：10/2〜10/8)放送時間：毎日9:00〜23:00、1,2回／時間 (5分番組）設置場所：http://www.flags-vision.co.jp/▼シブヤテレビ番組名：TOWER RECORDS RECOMMENDS (放映期間：10/2〜10/8)放送時間：毎日9:00〜24:00、1回/時間 ※20時以降無音放映(3分番組)設置場所：http://www.sib.tv/service/#service-vision▼スカイビジョン【番組名】TOWER RECORDS RECOMMENDS (放映期間：10/2〜10/8)【放送時間】毎日7:00〜21:00、1回/時間(5分番組)【設置場所】JR倉敷駅南口シティプラザ西ビル4F