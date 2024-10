ロッテリアに、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」が登場。

「リラックマ」たちが“幸せそうにバーガーを食べる姿“など、限定描き下ろしデザインのおもちゃが付いたメニューです☆

ロッテリア「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」

販売期間:2024年10月11日(金)〜 ※なくなり次第終了

販売時間:10:30〜

販売店舗:全国のロッテリア ※一部店舗を除く

セット内容:「キッズセットメニュー」1種類+「リラックマおもちゃ」1種類

対象キッズセットメニュー:A:キッズ チーズバーガーセット、B:キッズ てりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット

選べるリラックマおもちゃ:1)ぜっぴん!!リラックマトランプ、2)あつめて♪リラックマパズルドミノ、3)ゴーゴー!すごろくリラックマカー)

ロッテリアに、「リラックマ」とコラボレーションしたキッズセットが期間限定で登場。

食べることが大好きな「リラックマ」たちが幸せそうに食べたりまんぷくになったりしている姿がかわいい「リラックマおもちゃ」が付いた「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」が期間限定で販売されます。

「リラックマおもちゃ」は、すべてがロッテリア限定のオリジナル描き下ろしデザイン。

「ぜっぴん!!リラックマトランプ」「あつめて♪リラックマパズルドミノ」「ゴーゴー!すごろくリラックマカー」の3種類から1種類を選ぶことができます☆

ぜっぴん!!リラックマトランプ

カードサイズ:約H70×W46mm

言葉合わせで学びながら遊べる「ぜっぴん!!リラックマトランプ」

6つの言葉「まくまく」「おいしい」「ぜっぴん」「オナカスイタ」「もぐもぐ」「まんぷく」のペアづくりゲームで、学びながら遊べるトランプです。

カード裏面には、ロッテリアのメニューや「リラックマ」たちの総柄イラストがデザインされています。

あつめて♪リラックマパズルドミノ

ドミノサイズ:約H46×W26mm(6個入り)

パズルとドミノ2通りの遊びを楽しめる「あつめて♪リラックマパズルドミノ」

イラストを完成させるパズルと、並べて倒すドミノとの2つの遊びが楽しめます。

ユーモアあふれる「リラックマ」たちの表情を楽しめる、飾ってもかわいいグッズです。

ゴーゴー!すごろくリラックマカー

サイズ:クルマ 約L60×W30×H45mm/すごろくシート 約H210×W297mm

組み立てたクルマですごろくができる「ゴーゴー!すごろくリラックマカー」

組み立てるとリラックマカーに”リラックマカー”になるクラフトおもちゃです。

リラックマカーを後ろに引いて手を離し、走ったリラックマカーが止まった先頭部分の数だけすごろくの駒を進めて遊べます。

“幸せそうにバーガーを食べる姿“など、限定描き下ろしデザインのおもちゃが付いたキッズセット。

ロッテリアにて2024年10月11日より販売される「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」の紹介でした☆

