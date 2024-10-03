CNBLUE、10thミニアルバム「X」Memoryバージョンの個人コンセプトフォトを公開

写真拡大 (全3枚)

CNBLUEが幻想的な雰囲気の中で魅力をアピールした。

彼らは2日（昨日）、公式SNSを通じて10thミニアルバム「X」Memoryバージョンの個人コンセプトフォトを公開した。

公開されたコンセプトフォトで彼らは、おぼろげな眼差しでどこかを見つめている。水泡を連想させる演出やキュービックを涙のように表現したメイク、顔に映った影は夢幻的で叙情的な雰囲気を醸し出す。接近ショットでも輝く彼らのビジュアルは、新曲への期待を高める。

9thミニアルバム「WANTED」以降、3年ぶりに新曲をリリースするCNBLUEは、さらに深まった彼らならではの音楽を披露する。先月のソウル単独コンサート「VOYAGE into X」で、タイトル曲を含む新曲4曲を先行公開したことで、より一層関心が集まっている。