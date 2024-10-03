CNBLUE、10thミニアルバム「X」Memoryバージョンの個人コンセプトフォトを公開
CNBLUEが幻想的な雰囲気の中で魅力をアピールした。
彼らは2日（昨日）、公式SNSを通じて10thミニアルバム「X」Memoryバージョンの個人コンセプトフォトを公開した。
公開されたコンセプトフォトで彼らは、おぼろげな眼差しでどこかを見つめている。水泡を連想させる演出やキュービックを涙のように表現したメイク、顔に映った影は夢幻的で叙情的な雰囲気を醸し出す。接近ショットでも輝く彼らのビジュアルは、新曲への期待を高める。
9thミニアルバム「WANTED」以降、3年ぶりに新曲をリリースするCNBLUEは、さらに深まった彼らならではの音楽を披露する。先月のソウル単独コンサート「VOYAGE into X」で、タイトル曲を含む新曲4曲を先行公開したことで、より一層関心が集まっている。
彼らは2日（昨日）、公式SNSを通じて10thミニアルバム「X」Memoryバージョンの個人コンセプトフォトを公開した。
公開されたコンセプトフォトで彼らは、おぼろげな眼差しでどこかを見つめている。水泡を連想させる演出やキュービックを涙のように表現したメイク、顔に映った影は夢幻的で叙情的な雰囲気を醸し出す。接近ショットでも輝く彼らのビジュアルは、新曲への期待を高める。
9thミニアルバム「WANTED」以降、3年ぶりに新曲をリリースするCNBLUEは、さらに深まった彼らならではの音楽を披露する。先月のソウル単独コンサート「VOYAGE into X」で、タイトル曲を含む新曲4曲を先行公開したことで、より一層関心が集まっている。
CNBLUE 10TH MINI ALBUM [X]- CNBLUE (@official_CNBLUE) October 2, 2024
CONCEPT PHOTO - Memory ver.
JUNG YONG HWA
ALBUM RELEASE 2024.10.14 6PM (KST)#CNBLUE #씨엔블루 #10TH_MINI_ALBUM #X #엑스 #JUNGYONGHWA #정용화 pic.twitter.com/yqmoWNelya
CNBLUE 10TH MINI ALBUM [X]- CNBLUE (@official_CNBLUE) October 2, 2024
CONCEPT PHOTO - Memory ver.
KANG MIN HYUK
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CNBLUE 10TH MINI ALBUM [X]- CNBLUE (@official_CNBLUE) October 2, 2024
CONCEPT PHOTO - Memory ver.
LEE JUNG SHIN
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