「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 −メイキング・オブ・ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)にて、2024年11月9日(土)から2025年1月5日(日)の間、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の初開催が決定! イベントの見どころやキュートな限定グッズなどをご紹介します♪映画『ハリー・ポッター』シリーズはJ・K・ローリングの小説を原作とする作品。魔法使いの少年ハリー・ポッターはホグワーツ魔法魔術学校に入学し、自分の宿命と戦いながら成長していく。原作小説第1作は1997年に出版。2001年に映画第1作が公開されました。いずれも大人気シリーズとなり、前日譚である『ファンタスティック・ビースト』シリーズも2016年から映画化された。

『ハリー・ポッター』シリーズは、ストーリーや登場人物はもちろん、魔法世界やアイテムの細やかな設定も魅力の一つで、スタジオツアー東京では映画制作の舞台裏を体験しつつ、世界に没入できるのがファンに人気のポイント!今回、日本初開催となる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも、人気のイベントとなっていて、映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』で、ハリーがホグワーツ魔術魔法学校に入学し、初めて体験したクリスマスのシーンを再現。クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」のほか、真っ白な雪化粧に覆われた「ホグワーツ城の模型」など見どころ満載のイベントとなっている。そして見逃せないのが、クリスマスシーズン限定グッズ!白フクロウのヘドウィグがモチーフのふわふわのセーターや、魔法使いだけが住むホグズミード村の人気菓子店・ハニーデュクスのお菓子が描かれたマグカップ&蛙チョコレートのぬいぐるみのセット、魔法生物や金のスニッチなどの可愛いグッズのほか、お菓子でできたホグワーツ城、アイシングクッキーのツリー、蛙チョコレートなどのお菓子も。「ジンジャーブレット・クリスマス」をテーマに、温かみのあるグッズが多数用意されていて、友達へのプレゼントや自分へのクリスマスプレゼントにピッタリ♪この冬は大好きな『ハリー・ポッター』の世界に浸ってみては?Harry Potter characters,names and related indicia are trademarks of and (C)Warner Bros.Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights (C)J.K.R.(C)2024 Warner Bros.Entertain−ment Inc.All rights reserved.