三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは10月18日〜10月20日の3日間、「JAPAN CRAFT FES 2024(ジャパンクラフトフェス)~SAKE+MUSIC&THINGS~」を開催する。JAPAN CRAFT FES 2024(ジャパンクラフトフェス)~SAKE+MUSIC&THINGS~本イベントには、作り手こだわりの高品質なメイドインジャパンのクラフトビール・ワイン・日本酒などのアルコールやノンアルコールドリンク、フードが集結。

ビールは、KEYCORPORATIONやSETOUCHI BEER、サノバスミスのクラフトビールが楽しめる。日本酒は、androp × 八戸酒造がコラボレーションした日本酒 「八仙 - 乾杯をしよう 僕らはきっと よくやった - 」などが登場するほか、ワインは山梨県勝沼町の老舗ワイナリー岩崎醸造、シャトー勝沼から複数の商品が取りそろえられる。こだわりのフード&アーティストコラボグルメが楽しめる!フードは、「KIYOSHI‘S KITCHEN」よりASIAN KUNG-FU GENERATION、PHONO TONES、Name the Nightのメンバー(Dr)伊地知潔氏とのコラボメニューなどが販売される。ミュージシャンきっての料理好きとしても知られており、こだわりのお酒にぴったりのメニューを用意。イベントコラボ商品として、「アジアンサラダチキンラップ」と「しらすチーズ海苔」を提供する。新潟市にある無添加のプラントベースアイスクリーム店「MY NAME IS ICE CREAM」は、同イベント限定のアイスを限定販売。週末限定!音楽ライブ&トークショーの開催!そのほか、スペースシャワーネットワークがプロデュースする音楽ライブやトークショーを観覧できる。都会ながらも開放感のある空間で、ゆったりとした時間の流れを感じながら、こだわりのお酒と音楽を楽しむことができる大人のためのイベントとなっている。※お酒は20歳になってから