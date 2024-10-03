¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢²áµî¤Î»Ñ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÏÃÂê ¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤È¤Îµ®½Å¼Ì¿¿¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/03¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²áµî¼Ì¿¿
º£²ó¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ö¶Ë°½÷²¦µ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤Éµã¤¤¤¿¡¢¡¢Í¾¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£Æ±ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î±éµ»¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤æ¤ê¤¢¤óâÁ¤·²á¤®¤ë¡¢¡¢Æ±´ü¤Î¸Ø¤ê¤À¡£´ØÏ¢Æ°²èÌ¤µù¤í¤¦¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈÎÙÆ±»Î¤ËÊÂ¤ó¤À¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥â¡¼¥ë¡×¡ÖÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÎ·¿¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²áµî¼Ì¿¿
¢¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
º£²ó¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ö¶Ë°½÷²¦µ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤Éµã¤¤¤¿¡¢¡¢Í¾¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£Æ±ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î±éµ»¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤æ¤ê¤¢¤óâÁ¤·²á¤®¤ë¡¢¡¢Æ±´ü¤Î¸Ø¤ê¤À¡£´ØÏ¢Æ°²èÌ¤µù¤í¤¦¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈÎÙÆ±»Î¤ËÊÂ¤ó¤À¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶Ë°½÷²¦µ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤Éµã¤¤¤¿¡¢¡¢— ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª (@kando_jjj) October 1, 2024
Í¾¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤¿¡¢¡¢¡¢
¤æ¤ê¤¢¤óâÁ¤·²á¤®¤ë¡¢¡¢
Æ±´ü¤Î¸Ø¤ê¤À¡£
´ØÏ¢Æ°²è¸«µù¤í¤¦¡ª pic.twitter.com/K8D6yW5WIr
¢¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë
º£²ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥â¡¼¥ë¡×¡ÖÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÎ·¿¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û