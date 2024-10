ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわり裏起毛のケーブル編みがかわいい、ディズニーデザイン「裏起毛ソックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏起毛ソックス」

© Disney

価格:1,290円(税込)

適応サイズ:約23〜25cm

生地:アクリル、毛、ナイロン、その他

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ケーブル編みニットが可愛いソックス。

裏起毛であたたかく、キャラクターの刺繍ワッペンにもほっこりとします!

コーディネートしやすいシンプルなカラーリングなのもポイント◎

デザインは「チップ」と「デール」の2種類がラインナップされています。

チップ

© Disney

「チップ」デザインの裏起毛ソックス。

どんぐりの帽子姿がとってもかわいい!

くすみがかったベージュに刺繍が映えて、愛らしさ満点です。

デール

© Disney

「デール」デザインの裏起毛ソックス。

深みのあるブラウンが基調で、足元のおしゃれなアクセントに☆

ほっぺをほぐもぐとさせた表情や、帽子も「チップ」とお揃いです。

© Disney

<素材アップ>

裏起毛のニット素材があたたか。

デイリー使いはもちろん、寒い日のおうちでのリラックスタイムのお供にもぴったりです。

「チップ」と「デール」でお友達とのリンクコーデで取り入れても楽しい!

ふんわり裏起毛のケーブル編みがかわいい、ディズニーデザイン「裏起毛ソックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

