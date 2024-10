ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メルトロ素材でふわふわと気持ち良い、ディズニーデザイン「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【ハーフ】3,990円(税込)、【シングル】6,490円(税込)、【ダブル】11,900円(税込)

サイズ:【ハーフ】約100×140cm、製品重量約850g、【シングル】約140×200cm、製品重量約1,700g、【ダブル】サイズ約180×200cm、製品重量約2185g

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ベルメゾンのファブリック「meltoro(メルトロ)」シリーズの「くまのプーさん」デザイン毛布。

メルトロ素材を使ったふわふわでなめらかな肌ざわりの毛布で、2枚合わせにすることでボリュームもあったかさもアップ!

しなやかなので寝返りしても動きになじみます◎

一面には「くまのプーさん」のお顔とミツバチ、ドットのアートが総柄でデザインされています。

「くまのプーさん」は表情豊かで、さらに優しい色合いなので他の寝具ともコーディネートしやすそう☆

メルトロ素材は一般的なマイクロファーバー糸より細い糸を使用しているので、ボリュームがあってふんわりとし、空気を含んで保温力も高く、機能的です。

タグにも「くまのプーさん」の姿が。

気持ちよさそうに寝ている姿が愛らしさ満点です。

ハーフサイズはひざ掛けなどリビング使いにもぴったり。

メルトロ素材でふわふわと気持ち良い、ディズニーデザイン「あったかなめらかな2枚合わせ毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

